過年連假將至 花蓮慈濟、門諾醫院門診時間出爐
本周五開始春節10天連假，花蓮2家大醫院公布過年門診服務時間表，慈濟醫院除夕至大年初三，開設上午假日門診，急診提供24小時服務；門諾醫院除夕至大年初二門診休診，急診及住院照常。2家醫院均在25日、大年初四恢復正常門診。醫院提醒服用慢性病藥者留意門診時間，勿隨意停藥。
慈濟醫院指出，今年春節連假延續往年門診服務，於21日至24日（除夕至初三）設立兒科、內科、外科醫師，提供上午門診，其餘時間停診，急診仍有24小時醫療服務。
院方提醒，慢性病人回診日期，或持慢性病連續處方箋，且給藥用盡日在20日至29日間者，請提前回診、領藥，避免中斷用藥。各醫療科門診25日恢復正常服務。
門諾醫院美崙分院及壽豐分院於21日至23日（除夕至初二）門診休診，急診、精神科急診及住院照常服務，24日（初三）美崙分院則開設心臟內科、感染科、腸胃內科、血液腫瘤科、胸腔內科、一般外科、牙科、口腔外科、家醫科、身心科、小兒科、泌尿外科及婦產科門診，25日起兩分院門診皆恢復看診。
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