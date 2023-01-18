過年連假將至 花蓮慈濟、門諾醫院門診時間出爐

本周五開始春節10天連假，花蓮2家大醫院公布過年門診服務時間表，慈濟醫院除夕至大年初三，開設上午假日門診，急診提供24小時服務；門諾醫院除夕至大年初二門診休診，急診及住院照常。2家醫院均在25日、大年初四恢復正常門診。醫院提醒服用慢性病藥者留意門診時間，勿隨意停藥。

慈濟醫院指出，今年春節連假延續往年門診服務，於21日至24日（除夕至初三）設立兒科、內科、外科醫師，提供上午門診，其餘時間停診，急診仍有24小時醫療服務。

院方提醒，慢性病人回診日期，或持慢性病連續處方箋，且給藥用盡日在20日至29日間者，請提前回診、領藥，避免中斷用藥。各醫療科門診25日恢復正常服務。