表揚消防員 基隆市議長童子瑋允贈防毒面具

中央社／ 基隆18日電
基隆市議長童子瑋（前右3）18日出席績優消防員表揚活動時表示，已規劃今年要捐贈防毒面具給外勤消防員，希望能有效保護消防人員。中央社／童子瑋提供
基隆市議長童子瑋（前右3）18日出席績優消防員表揚活動時表示，已規劃今年要捐贈防毒面具給外勤消防員，希望能有效保護消防人員。中央社／童子瑋提供

明天是消防節，基隆市消防局今天舉辦表揚活動，受邀出席的基隆市議會議長童子瑋說，已規劃今年要捐贈防毒面具給外勤消防員，希望能有效保護，更感謝消防員的奮不顧身。

童子瑋致詞指出，要感謝基層消防員在面對救災、救護雙重壓力下，依然保有專業精神與態度，台劇「火神的眼淚」有句台詞「這工作是有意義的，它有時候不只是救一個人，而是救整個家庭」，哪裡有險情與危急，只要響鈴一響，消防員就會全副武裝，第一時間衝到現場救人，也因為消防員的奮不顧身，才能讓「基隆沒有陰影，只有驕傲」。

童子瑋說，近年來，救災情況多變化，但基隆市消防局救人的心沒有改變，他已與民間團體規劃在今年完成捐贈防毒面具給基隆市外勤消防員，讓消防員在處理戶外開放性火災等情況下，因空氣呼吸器使用時間有限，如果戴上防毒面具，可有效保護呼吸道，此外，防毒面具也可在救護COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病患時使用，可以有效隔絕病毒。

基隆市副市長邱佩琳致詞指出，近年來受到疫情影響，消防員在執行各項救災救護工作面臨巨大的風險，對於消防員的無畏奉獻，市府會作為消防人員最大的後盾。

這場活動除表揚資深、績優消防人員外，消防局也展示全新的「消防安全管制APP 2.0」，除能更精確計算氣瓶含氣量外，每名消防員也有專屬QRCode，在進入火場前只要快速掃描，指揮官就能夠利用平板，準確掌握火場內消防員的狀況。

消防員 基隆 童子瑋

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