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玉兔迎春 花蓮縣文化局新春期間贈限量萌兔小提燈

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣文化局在新春期間推出可愛的兔年小提燈，在各館舍供民眾打卡索取。圖／文化局提供
花蓮縣文化局在新春期間推出可愛的兔年小提燈，在各館舍供民眾打卡索取。圖／文化局提供

迎接農曆新年，花蓮文化局邀請紙雕家洪新富以「心花兔FUN」為主，並邀請庇護工場協助組裝燈具，製作粉色調可愛元宵小提燈，大年初一至2月4日，在鐵道文化園區等館舍限量開放索取，每人限領1個，送完為止。

文化局表示，今年的元宵小提燈，用心選擇可自然分解、燃燒時不會產生戴奧辛的紙質，並請庇護工場協助組裝LED燈具，主色調以花蓮縣花「花蓮」粉嫩色調，充滿活力的萌兔胸前環繞著美麗鮮花，代表從花蓮開始，綻放出各式獨特花朵，象徵充滿生機和想像力。

「心花兔FUN」小提燈從1月22日大年初一起至元宵節前一天的2月4日，在鐵道文化園區一館、壽豐考古物館、文化局圖書館及石雕博物館等館舍供民眾索取，到該館舍粉絲專頁按讚打卡拍照就可索取；花蓮縣政府服務台每天也準備200個可直接領取，因數量有限，每人限領1個，好運隨兔來，光明一整年。

此外，即日起至2月5日，在鐵道文化園區一館有「阡陌花蓮—文化資產展覽」，1月22日至1月28日有「鐵了心躍兔新年市集」，歡迎民眾閤家走春看展。

花蓮 元宵節 文化局

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