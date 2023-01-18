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台東縱谷首創議員設律師團服務 遺產問題最困擾民眾

中央社／ 台東縣18日電
無黨籍台東縣議員潘貴蘭與律師事務所合作，在她位於鹿野鄉的服務處提供免費法律諮詢服務，為當地民眾解決疑難雜症。中央社／潘貴蘭提供
無黨籍台東縣議員潘貴蘭與律師事務所合作，在她位於鹿野鄉的服務處提供免費法律諮詢服務，為當地民眾解決疑難雜症。中央社／潘貴蘭提供

台東縱谷沒有律師事務所，新科縣議員潘貴蘭邀請龐大律師團到服務處免費提供民眾法律諮詢，求助民眾以遺產和土地問題最多。

今年初台東縱谷沿線豎起新科縣議員潘貴蘭的大型看板，許多民眾好奇「選舉不是結束了嗎」仔細看內容，寫著「台東縱谷首創服務潘貴蘭用法律服務守護您權益」，並附上8名律師團隊。

潘貴蘭今天接受中央社記者訪問表示，台東縱谷地區完全沒有律師事務所，民眾有法律問題都要到台東市，從池上或海端過去，車程都要近1個小時，因此與德維聯合律師事務所合作，重磅推出縱谷史無前例的選民服務，在她位於鹿野鄉的服務處提供免費法律諮詢服務，為當地民眾解決疑難雜症。

潘貴蘭表示，這個月14日舉行首場免費法律諮詢服務，由律師林國泰坐鎮，有9名民眾提問，多半是遺產繼承、土地糾紛等，她觀察到鄉親到了服務處時都是愁眉苦臉，跟律師談過之後都滿臉笑容離開，放在心裡1年半載的煩惱，經律師的解惑，明確地告訴解決方法後，終於放下心中的大石頭，讓她感到很欣慰。

潘貴蘭表示，縱谷區法律諮詢服務每個月1次，採1對1方式，以池上、海端、關山、鹿野鄉親為優先，不受理當天報名，必須提前到服務處（鹿野鄉中正路5號）或打電話（089-552222）登記預約，工作人員會彙整大家的的問題，在諮詢日前1天提供值班律師參考，盼能用法律捍衛每名鄉親的權益。

律師 台東 議員

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