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花蓮吉安鄉加碼生育津貼1萬元 家長每胎能領3萬元

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
因應高齡化社會來臨，吉安鄉公所今年將600元重陽敬老禮金發放年齡，下修至65歲，預估有1.4萬名長者受惠。圖／吉安鄉公所提供
因應高齡化社會來臨，吉安鄉公所今年將600元重陽敬老禮金發放年齡，下修至65歲，預估有1.4萬名長者受惠。圖／吉安鄉公所提供

花蓮縣吉安鄉是全縣唯一人口正成長的鄉鎮，但新生兒每年平均只有500多人，鄉公所為促進生育率，今年7月起將加碼補助每胎1萬元，再加上縣府2萬元生育津貼，每胎可領3萬元補助，希望新生兒能增加到600位。

吉安鄉是全縣第二大鄉鎮，人口約8.3萬，隨著少子化影響，鄉內人口成長幅度變慢，新生兒每年平均僅550人左右，為鼓勵家長生育，鄉公所研擬加碼補助生育津貼相關自治條例辦法，獲代表會支持。

吉安鄉長游淑貞指出，鄉公所加碼補助生育津貼，今年編列600萬元預算，盼新生兒能突破600人。只要居住且設籍在吉安鄉滿6個月以上，生一胎鄉公所就補助1萬元，再加上縣府2萬元的生育津貼，等於吉安鄉的家長一胎可領3萬元，雙胞胎有6萬元，以此類推，預計7月上路。

為提升生育率，花蓮各地方公所推出補助鼓勵民眾生小孩，除了吉安鄉每胎加碼補助1萬元，富里鄉更高達8萬元；鳳林鎮有2萬元，且1到4歲每年還有2.4萬元生日禮金；豐濱鄉公所則有兒童生日禮金，出生到4歲期間，如未將戶籍遷出，4年共可領8萬元。

另外，游淑貞宣布鄉內老人福利，表示因應高齡化社會來臨，今年將600元重陽敬老禮金發放年齡，下修至65歲，可說是全縣首創，不只有8000多名70歲以上長者可領到禮金，還有6000多位65至69歲的長輩也能獲得，今年預估有1.4萬名長者受惠。

花蓮縣吉安鄉新生兒每年平均只有500多人，鄉公所7月起加碼補助每胎生育津貼1萬元，盼新生兒數能突破600人。記者王思慧／攝影
花蓮縣吉安鄉新生兒每年平均只有500多人，鄉公所7月起加碼補助每胎生育津貼1萬元，盼新生兒數能突破600人。記者王思慧／攝影
吉安鄉長游淑貞（後排右二）宣布，今年7月起加碼補助每胎1萬元，再加上縣府2萬元生育津貼，每胎可領3萬元補助。記者王思慧／攝影
吉安鄉長游淑貞（後排右二）宣布，今年7月起加碼補助每胎1萬元，再加上縣府2萬元生育津貼，每胎可領3萬元補助。記者王思慧／攝影

吉安 新生兒 生育補助

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