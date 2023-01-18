南方澳第一拍賣魚市場將啟用 「殺、賣分離」打造優質環境

南方澳第一拍賣魚市場2月1日即將開幕，今舉行啟用典禮。一拍市場借鏡日本魚市場，實施徹底的「殺魚、賣魚」分離，提供衛生舒適的行銷環境，預計未來將和食魚教育、小型加工廠等結合，打造多功能的綜合型賣場。市場外型象徵大船入港，與跨港大橋一起成為南方澳的新地標。

縣長林姿妙到場致詞，感謝農委會漁業署、蘇澳漁會與縣府團隊合作，破除萬難完成一拍市場，「讓不可能變成可能」，未來縣府會繼續推動產官學合作，在依山傍海的宜蘭拚出好生活。

漁業署長張致盛指出，一拍市場中央設立魚體切割室，杜絕血水、腥味等傳統魚市場常見的衛生問題；全程保持魚體低溫處理，食安更升級；確實執行漁港周邊的清潔工作，為台灣魚市場設立新的指標，「代表整個產業向前進」。

市場1樓是販售區，共有32個固定攤位與29個臨時攤位，未租用固定攤位的魚販可用進出港證明申請臨時攤位，2到4月試營運期間只收清潔費100元。2樓預計闢為食魚教育的場地，3樓有小型加工廠生產魚丸等真空包裝產品，4樓是漁業通訊電台。整個市場用途多元，未來會陸續招商引進其他經營模式。

漁會理事長蔡源龍說，一拍市場外觀設計成類似船的造型，坐落於港邊，遠觀頗有「大船入港」的氣勢，結合剛完工的跨港大橋，構建出南方澳漁港的新觀光地標，吸引更多遊客，帶動整個地方產業的發展。

漁會在2月1日開幕當天，推出促銷活動，消費滿1500元可換摸彩券1張，總數600份換完為止。獎品包含電動機車、10000元、5000元、2000元海鮮福袋，以及200到1000元不等的折價券，獎品總價值50萬元，早上10時半開始抽獎，希望民眾踴躍前來。