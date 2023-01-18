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攤商指生意少很多 謝國樑：重振碧砂漁港改變刻板印象

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
視察魚貨磅秤標價，基隆市長謝國樑表示，將辦座談會重振碧砂漁港，改變刻板印象。記者游明煌／攝影
視察魚貨磅秤標價，基隆市長謝國樑表示，將辦座談會重振碧砂漁港，改變刻板印象。記者游明煌／攝影

農曆春節將至，基隆市長謝國樑今天和消保官前往八斗子漁港魚貨直銷中心，查核磅秤及標價是否正確、透明。謝國樑說，市府將與漁會、攤商座談，採取實質的作為和宣導，改變大家的印象，提振碧砂漁港的發展。

謝國樑表示，過去曾發生碧砂漁港有些商家收取過高的費用，讓外地遊客來當地吃海鮮覺得「被坑殺」，反映出遊客不愉快的消費體驗。市府有責任保護消費者的權益，讓消費者有愉快的消費體驗，店家合理收費，透過重建形象，才能提振當地景氣。

謝國樑說，市府會持續關心碧砂漁港的發展，將會與區漁會和攤商進行座談，讓大家知道有嶄新的面貌和環境，只要有實質的作為和宣導，一定可以改變大家的印象，提振碧砂漁港的發展。

消保官莊惠媛教導民眾購買漁貨四招，分別是磅秤貼有度量衡器檢查合格標章、磅秤放於未傾斜的水平面、倒光水後再秤重、重量有疑義使用公秤檢視並拍照存證。

市府表示，春節前觀光漁市場暨周邊餐廳聯合稽查，共計查核5間魚貨攤商，1間海鮮餐廳，店家均有將產品標示價格，所使用之磅秤及八斗子漁港魚貨直銷中心設置之公秤3台，查核結果全數合格。

莊惠媛指出，店家如果使用不合規定的磅秤意圖增加獲利進行交易，經濟部標準檢驗局可要求停止使用該磅秤，並依度量衡法可處1萬5千元以上7萬5千元以下罰鍰。店家亦涉嫌違反刑法行使違背定程之度量衡罪及詐欺取財罪，最重可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

依據基隆區漁會魚貨直銷中心管理要點規定，店家如發生偷斤減兩或其他詐欺行為經查證屬實，最高可罰5萬元，且可終止契約並沒收保證金。

現場攤商叫苦，很多遊客有刻板印象，其實現在並沒有偷斤減兩情況，都依實重計費，而且價格公道，蒙受不白之冤，遊客少了很多，希望市府想辦法提振商機，重建名聲，攤商一定都配合。

視察魚貨磅秤標價，基隆市長謝國樑表示，將辦座談會重振碧砂漁港，改變刻板印象。記者游明煌／攝影
視察魚貨磅秤標價，基隆市長謝國樑表示，將辦座談會重振碧砂漁港，改變刻板印象。記者游明煌／攝影
視察魚貨磅秤標價，基隆市長謝國樑表示，將辦座談會重振碧砂漁港，改變刻板印象。記者游明煌／攝影
視察魚貨磅秤標價，基隆市長謝國樑表示，將辦座談會重振碧砂漁港，改變刻板印象。記者游明煌／攝影
視察魚貨磅秤標價，基隆市長謝國樑表示，將辦座談會重振碧砂漁港，改變刻板印象。記者游明煌／攝影
視察魚貨磅秤標價，基隆市長謝國樑表示，將辦座談會重振碧砂漁港，改變刻板印象。記者游明煌／攝影
視察魚貨磅秤標價，基隆市長謝國樑表示，將辦座談會重振碧砂漁港，改變刻板印象。記者游明煌／攝影
視察魚貨磅秤標價，基隆市長謝國樑表示，將辦座談會重振碧砂漁港，改變刻板印象。記者游明煌／攝影

謝國樑 碧砂漁港

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