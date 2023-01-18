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疫情趨緩 玉里醫院精神病友睽違2年返鄉團圓

中央社／ 花蓮縣18日電
衛福部玉里醫院。記者王燕華／攝影
衛福部玉里醫院。記者王燕華／攝影

衛福部玉里醫院每年辦理病患住民春節返鄉，因疫情停辦2年，今年重新開放，今天上午由醫護人員、社工員陪同逾100名精神病友，分兩梯次搭乘台鐵列車，返鄉與家人團圓。

玉里醫院提供精神病疾病患者長期收治，院方指出，目前共收治2000餘名病患，每年春節期間開放住民返家過年，評估病患狀況及家屬意願，前2年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）停辦，今年再次開放，共有100多名住民返家。

玉里醫院指出，返鄉列車分北上、南下方向，今天上午由醫護人員、社工人員陪同住民搭台鐵列車，並聯繫當地社工員或家屬接應，確認住民都有平安到家。

玉里醫院指出，因每個病患返鄉時間不一，最短3天、最長1個月不等，假期結束後由家屬自行送回醫院，返家期間仍須每天向醫院回報病患用藥及身體狀況。

家住台中的李姓住民興奮地說，因為家人長年在國外，加上近年疫情影響，已經十多年沒回家，今年終於等到家人回國，可以回家看看。

院方指出，未能返家的住民，院方除了安排應景圍爐、春節活動，也開放家屬申請探視，考量疫情，入院探視須至少接種2劑疫苗，並附上疫苗接種卡「小黃卡」。

玉里醫院長王作仁表示，社區精神醫療是未來發展趨勢，除了按時服藥控制病情，家庭關係維持也是重要課題，藉由短期家庭及社區適應，讓病患跟家屬學習因應，逐步讓精神病患走入、回歸社區。

春節返鄉 疫情

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