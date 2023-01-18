影／他連13年歲末寒夜紅包 暖基隆、台北火車站街友心

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聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市天行者慈善協會理事長李昌萬，與熱心朋友、社團發送手寫祝福語紅包及禦寒物資給街友，今年是第13年。圖／李昌萬提供
基隆市天行者慈善協會理事長李昌萬，與熱心朋友、社團發送手寫祝福語紅包及禦寒物資給街友，今年是第13年。圖／李昌萬提供

基隆市天行者慈善協會理事長李昌萬，每年春節前夕，都會發送手寫祝福語紅包及禦寒物資給街友，今年是第13年，一開始由他自己帶著孩子默默發送，後來結合朋友、熱心社團等一起發送，越來越多人參與送暖。

天行者慈善協會理事長李昌萬表示，每年農曆年前發送手寫祝福紅包，今年是第13年舉辦，每個紅包的金額為200元。一開始由他自己帶著孩子默默發送，後來周邊的朋友知道之後，認為這是很有意義的活動，每次過完尾牙領完年終，就有朋友詢問今年是否繼續發送，成為一種特別習慣，是很好的善念循環，

李昌萬說，這幾年受到疫情的影響，身處社會最低層的路行者們，就連打臨工、做粗工的機會也都減少很多，很感謝大家一起響應關懷路行者（街友）活動，讓路行者們感受到社會的溫暖及過節的氣氛。

昨天又開始下雨，天氣雨寒冷。昨晚基隆市天行者慈善協會、基隆東區扶輪社及17GO網路商城、碇內社區發展協會、崇她基隆海洋社，共同準備了550份的手寫祝福紅包、120個睡袋、暖暖包及熱食的關懷物資，分別在基隆火車站南站、萬華艋舺公園及台北車站，發送給路行者。藝人白白（白馨儒）、議員鄭文婷等也都到場參與，協助發送紅包和物資。

基隆東區扶輪社社長謝瑩導說，看到天行者慈善協會，這幾年自籌財源、默默行善的精神，感到非常認同，主動加入這次的活動，贊助經費及禦寒物資，讓每一分資源都用在刀口上，發揮扶輪精神不做錦上添花之事，希望街友們都能平安過好年。

17GO網路商城經經理李文彬總經理表示，這次因碇內社區發展協會林煌輝理事長的介紹，與天行者志工一起參加有意義的活動，希望能善盡企業社會責任，幫助公益團體延續服務能量，幫助街友度過佳節。

基隆市天行者慈善協會理事長李昌萬，與熱心朋友、社團發送手寫祝福語紅包及禦寒物資給街友，今年是第13年。圖／李昌萬提供
基隆市天行者慈善協會理事長李昌萬，與熱心朋友、社團發送手寫祝福語紅包及禦寒物資給街友，今年是第13年。圖／李昌萬提供
基隆市天行者慈善協會理事長李昌萬，與熱心朋友、社團發送手寫祝福語紅包及禦寒物資給街友，今年是第13年。圖／李昌萬提供
基隆市天行者慈善協會理事長李昌萬，與熱心朋友、社團發送手寫祝福語紅包及禦寒物資給街友，今年是第13年。圖／李昌萬提供
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基隆市天行者慈善協會理事長李昌萬，與熱心朋友、社團發送手寫祝福語紅包及禦寒物資給街友，今年是第13年。圖／李昌萬提供
基隆市天行者慈善協會理事長李昌萬，與熱心朋友、社團發送手寫祝福語紅包及禦寒物資給街友，今年是第13年。圖／李昌萬提供
基隆市天行者慈善協會理事長李昌萬，與熱心朋友、社團發送手寫祝福語紅包及禦寒物資給街友，今年是第13年。圖／李昌萬提供

基隆 紅包 街友

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