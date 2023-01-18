2月11日起和平島掀風潮 串連湖海灣及情人湖雨季新玩法

交通部觀光局北觀處將在2月11日至3月12日，為期1個月的時間，在和平島地質公園舉辦「掀風潮」活動，結合湖海灣及情人湖公園規畫，以基隆的「風、雨」作為主軸，進行三大展區、水路的串聯，推出雨季北海岸新限定的玩法。

「2023年掀風潮」原訂1月14日至2月28日，更新時間在2月11日至3月12日舉辦。

北觀處表示，掀風潮以基隆的「風、雨」作為主軸，結合在地氣候與文化，翻轉北海岸的雨季旅遊印象，推出雨季北海岸限定的玩法，透過三大展區、水路串聯等活動，展開為期1個月的活動，2月11日開幕啟動及具體做法說明。

聲音地圖邀請「雷擎」創作，從和平島，結合隱藏在「湖海灣」裡的私房景點裡的喵喵咖啡，及基隆人的後花園「情人湖公園」。遊客蒐集「情人湖公園」及「湖海灣」的聲漫地點上傳至北觀處粉絲團，還有機會抽到價值699元的基隆水路體驗。

北觀處串連皇冠海岸觀光圈店家，民眾只要到合作店家消費店家推出限定套餐，即可享有和平島公園40元折價券，至和平島地質公園消費機會兌換美味的馬賽魚湯，詳細資訊參閱和平島公園官網。