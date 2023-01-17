宜蘭「頭城新春電影節」接連3天放映好片、送好禮

宜蘭頭城電影節迎新春，好片上映，歡迎家長陪伴小孩看電影，今天播放是「小小兵2:格魯的崛起」，明天下午還有「捍衛戰士: 獨行俠」，後天下午安排「蜘蛛人:新宇宙」，前100名入場者，可獲贈旺兔迎春紅包。

頭城鎮沒有電影院，民眾想要欣賞院線片，必須到宜蘭市，鎮公所特別在鎮立圖書館舉辦新春電影節，就近邀請闔家免費看電影，讓小朋友超開心。

鎮長蔡文益表示，公所辦理「新春電影節」，提供健康親子互動的休閒選擇，這次延續前幾年辦理的經驗，2023新春電影節挑選都是膾炙人口的一時之選，尤其鎮立圖書館的聲光設備，與一般電影院相較毫不遜色，受到鎮民喜愛。