水療池排水口破裂吸人 悅來飯店回應了

一名張姓爸爸與家人在14日在花蓮遠雄悅來大飯店室內水療池泡水，但池子底部的排水孔破裂，強勁水流將他往下拉，害他差點溺水，脫困後更發現臀部受傷瘀青。飯店發聲明回應，對於水療池設施異常造成旅客受傷，致上最深歉意，並全面檢查水療池與泳池設備，目前水療池關閉中。

這名張姓爸爸在「爆料公社」、「全球飯店住起來」臉書社團貼文，指出本月14日一家人開心入住悅來大飯店，帶孩子前往室內溫水水療池休息、泡水。沒想到水療池底部排水孔破裂，把他整個人往下水道拉進去，臀部被強力的水壓往下拉扯，就像是3個壯漢在後面拉著一樣。

後來他靠著力氣脫困，這才發現排水孔長寬約各25公分，且排水孔位置就在水池正中間，不管怎麼走都會經過，「好險是我遇到，如果是其他的孩子後果不堪設想」，更發現屁股有大片瘀青。貼文一出，許多網友驚愕，紛紛留言「真的很危險」、「以後誰敢帶孩子去」等。

悅來大飯店今晚發出聲明，表示事發當時飯店現場工作人員即上前關切，向旅客表達歉意，並建議就醫，而旅客當時婉拒，自行聯絡律師及報警。當晚6點半，鹽寮派出所警員即抵達飯店了解情況，旅客便同意就醫，由飯店人員陪同前往門諾醫院就醫及驗傷，並至警察局備案、完成筆錄。

悅來大飯店指出，當天飯店人員提出賠償措施，旅客表示因後續進入法律程序，不願了解飯店提出的補償方案，飯店即尊重該名旅客，配合執法單位提供相關資訊。

飯店表示，14日事發當時，立即全面關閉、並全面檢查水療池及泳池所有設備，因泳池設備與水療池設備分屬不同系統，經工程人員全面性檢測、檢查後，泳池設備安全無誤，於隔天重新開放，水療池設備則持續維修，目前關閉中。

悅來大飯店表示，一向以提供旅客安全及舒適的旅遊環境為最高宗旨。針對造成此事件深感抱歉，重新檢視飯店設施，希望持續用最安全的設施來保障旅客權益。