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羅東夜市旁繽紛兔海 五結排水道畔玉兔迎春
春節將至，宜蘭各鄉鎮紛紛布置燈飾街景迎春，羅東鎮與五結鄉今晚點燈。羅東鎮公所在中山公園廣場架設高12.5公尺的主燈，鎮公所前是國中小學生利用廢棄物製作的繽紛兔海；五結鄉公所在排水自行車道布置燈飾，入口3.7公尺的welcome兔和河畔七彩燈光成打卡亮點。
五結鄉公所傍晚5時許辦點燈儀式，鄉長沈德茂說，主燈布置在排水道，是希望打造一條花樹廊道，與水結合，成為好的打卡環境，吸引遊客駐足。今年是兔年，鄉公所藉可愛造型兔子燈營造充滿童趣的年節氣氛。
其他燈區包含五結鄉公所、鄉立圖書館、鄉立幼兒園、大閘門清水橋與觀光所彩繪牆等地，再加上春節期間廟宇嘉年華、傳統走尪（抬神轎跑）等活動，融合傳統與創新，希望脫穎而出。五結燈飾將持續到2月28日，活動結束後，鄉公所也會繼續規畫排水道的照明計畫。
羅東鎮公所晚上6時許，在一片小雨中點燈。今年重要布景「繽紛兔海」是由羅東多所國中小學生廢物利用製作，總共762隻手工兔，鎮公所也邀請各校校長與小朋友到點燈現場，點燈後鎮長吳秋齡等人以兔子跳穿越主燈兔門，展現兔年興旺活力。
參與製作的小朋友說，她製作塑膠兔子，以米黃與藍橘配色，希望能讓看的人感到溫暖；北成國小老師表示，低、中、高年級分別用馬賽克、國家意象與傳統剪紙等方式製作兔子，總共100隻。鎮長吳秋齡感謝學校師生的支持，祝福所有人「銀兔滿堂，富貴連年」。
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