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花蓮悅來飯店水療池排水孔破裂 男子遭吸入差點溺水

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮悅來飯店水療池排水孔突然破裂，強勁水流竟將成年男子整個人往池底拉。圖／張爸爸提供
花蓮悅來飯店水療池排水孔突然破裂，強勁水流竟將成年男子整個人往池底拉。圖／張爸爸提供

有名張姓爸爸帶著一家人在上周末入住花蓮遠雄悅來大飯店，下午在室內水療池泡水，沒想到池子底部的排水孔突然破裂，強勁水流將人往下水道拉，導致他差點溺水，獲救後更發現臀部受傷瘀青，這起驚魂記讓他氣得在臉書社團發文提醒大家。飯店回應，正在確認相關原因，會統一對外說明。

這名張姓爸爸在「爆料公社」、「全球飯店住起來」臉書社團貼文，指出本月14日一家人開心入住悅來大飯店，大概下午4點拿到房間稍作休息後，就帶孩子與家人們一同前往室內游泳池，並選擇溫水水療池休息、泡水。他表示，孩子身高115公分，水深只到腹部與胸部之間，卻突然頭部下沉吃到水，當時還以為是孩子不諳水性所致。

張爸爸說，孩子因吃到水害怕得離開水池，自己則回到水療池，而他身高176公分，體重約85至90公斤，泡水療時需要蹲著才能泡到胸部，沒想到在下午5點10分左右，突然水療池底部排水孔破裂，把他整個人往下水道拉進去，因臀部被強力的水壓往下拉扯，導致他手腳在上、屁股在下的V字型姿勢，根本無法呼吸。

儘管他試圖求救，卻因水流太強，完全沒辦法講出完整救命2個字，形容水壓就像是3個壯漢在後面拉著一樣，後來靠著力氣往旁邊移動，他才終於擺脫水流。一旁的遊客與救生員趕緊上前查看，後來才發現水療池旁邊有2個檯面，救生員的視線被擋住，沒人看到有溺水的狀況，十分危險。

張爸爸表示，該排水孔長寬約各25公分，2年級以下的孩子有可能直接吸進去成為失蹤人口，甚至瘦小的成人也有可能人被吸進去，最可怕的是排水孔就在正中間，不管怎麼走都會經過，「好險是我遇到，如果是其他的孩子後果不堪設想」。

張爸爸說，飯店經理過了30分鐘以上才出現，中間還有很多家長帶著小孩想要進去游泳，飯店都沒有禁止。自己查看臀部才發現已瘀青一大片，相信這是公共安全議題，希望大眾、飯店能注意游泳池的安全。

張姓爸爸在上周六帶家人入住花蓮悅來飯店，在使用水療池時，排水孔突然破裂，強勁水流將他整個人吸入池底。圖／張爸爸提供
張姓爸爸在上周六帶家人入住花蓮悅來飯店，在使用水療池時，排水孔突然破裂，強勁水流將他整個人吸入池底。圖／張爸爸提供
因悅來飯店水療池排水孔突然破裂，強勁水壓導致張爸爸臀部瘀青。圖／張爸爸提供
因悅來飯店水療池排水孔突然破裂，強勁水壓導致張爸爸臀部瘀青。圖／張爸爸提供

爸爸 溺水 爆料公社

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