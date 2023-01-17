快訊

郭台銘發紅包了！高虹安代表贈與竹市義消 上頭印「8字」引聯想

不只螺螄粉！經濟部宣布「這1款陸零食」不准進口 原因曝光

大片瘀青照曝！花蓮悅來飯店水療池排水孔破裂 男子遭吸入差點溺水

918地震慈濟安心屋捐贈 297戶交屋

中央社／ 花蓮縣17日電

去年918強震重創花蓮縣南區，導致許多居民成為受災戶，慈濟基金會發揮大愛精神，與縣府簽訂MOU協助受災民宅修繕、補強或重建，於農曆年前重建完成297戶組合屋，今天正式交屋。

慈濟基金會今天在玉里鎮舉行「918地震安心屋捐贈儀式」，花蓮縣長徐榛蔚特別見證交屋，感謝慈濟基金會的支援，協助受災戶在農曆年前得以重建家園，有個安身立命的住所，與家人相聚迎新年。

慈濟基金會表示，此次搭建的「鋼構安心屋」材料不論是骨架、外牆、屋頂的鐵板，跟過去慣用的材料完全不同，現在的材料有加強隔熱效果，冬暖夏涼。以實際測試數據為例，室外溫度測得鐵皮攝氏40度、屋內測得20度，使用15、20年也沒有問題。

慈濟基金會執行長顏博文致詞表示，在0918地震災害發生後，縣府表達希望慈濟與台積電能一同幫助鄉親度過難關，而此次志工動員超過100人，許多來自中部的志工幫忙修繕，也感謝縣府團隊在法規上給予協助與協調，讓重建的進度順利。

徐榛蔚表示，感謝慈濟基金會的努力，終於在年前將耐用的297戶組合屋重建完成，讓大家舒適安心的生活、迎新年，同時也感謝全國各地民眾在物資上、精神上幫助災民度過難關。

花蓮縣政府說明，統計截至16日為止，民宅修復部分，慈濟受理共291件，其中慈濟修繕162件、自行修繕128件，共完工290件，尚有1件鋼構組合屋施工中；台積電受理共267件，已全數完工。

財損部分，針對住家建物修繕補助，縣府已受理2009件，核發1388件，已核發金額5179萬多元；汽機車財損已核發284萬多元；一般住家財損案件受理3143件，累計核發金額2155萬多元。災害慰問金發放受理111件，發放111件，核發金額1069萬多元；醫療照顧費用補助受理40件，核發31件，累計核發33萬多元。

慈濟 花蓮 徐榛蔚

延伸閱讀

918強震花蓮斷橋趕重建 高寮大橋便道18日通車

蘇花公路深夜坍方！報案人驚「整條路被擋」 聞落石聲急喊後車倒退嚕

花蓮災難醫療隊導入資訊化應用 精準掌控救護狀況

花蓮縣長宣誓就職「線上有速度、線下有溫度」

相關新聞

花蓮悅來飯店水療池排水孔破裂 男子遭吸入差點溺水

有名張姓爸爸帶著一家人在上周末入住花蓮遠雄悅來大飯店，下午在室內水療池泡水，沒想到池子底部的排水孔突然破裂，強勁水流將人...

羅東夜市旁繽紛兔海 五結排水道畔玉兔迎春

春節將至，宜蘭各鄉鎮紛紛布置燈飾街景迎春，羅東鎮與五結鄉今晚點燈。羅東鎮公所在中山公園廣場架設高12.5公尺的主燈，鎮公...

飯店泳池會吃人？壯男險遭吸入、瘀青一大片 業者：致歉並全面檢修

一名網友在「全球飯店住起來」臉書社團爆料，1月14日夫妻帶著孩子入住花蓮遠雄悅來大飯店，當天下午在館內水療池險遭強力吸入...

台鐵閒置土地髒亂收5張罰單 局長杜微今拜會謝國樑

台鐵局長杜微今天到基隆市政府拜會基隆市長謝國樑，年前全民大掃除，基隆市環保局長馬仲豪提及台鐵閒置土地疏於管理，髒亂景象引...

基隆民間救護車送患者轉院途中出車禍 患者接駁送醫

陳姓男子駕駛民間救護車載送患者轉院開刀，行經基隆市基金一路時，與李男駕駛的賓士車發生碰撞。警方獲報到場採證，初步研判是救...

謝國樑：基隆路口車輛未禮讓行人是常態 過年加強取締

基隆市長謝國樑今天說，車子禮讓行人是城市生活的基本要件，但他帶女兒小愛在市區走來走去，發現很多路口，車沒讓人是常態。市府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。