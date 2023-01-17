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918強震花蓮斷橋趕重建 高寮大橋便道18日通車

中央社／ 花蓮縣17日電

去年918強震造成花蓮高寮大橋及崙天大橋倒塌，中斷交通，縣政府施作臨時便道，提供緊急搶災、消防救護及民眾通行，崙天大橋臨時便道去年底完工，高寮大橋便道18日將通車。

高寮、崙天大橋倒塌，花蓮縣府預估重建期至少20個月，去年現勘評估水流及堤防位置後，決議搭設溪底便道因應，去年底崙天大橋臨時便道完工開放通行，解決民眾交通問題；高寮大橋臨時便道也趕在農曆年前完工，明天開放行駛。

花蓮縣長徐榛蔚在建設處副處長張志豪及玉里鎮長龔文俊的陪同下，今天特地前往高寮大橋便道視察通行前狀況，以因應農曆年前返鄉及旅遊的車潮。

花蓮縣政府發布訊息表示，高寮大橋便道明天通車，採日間通行，夜間、颱風、大雨則禁止通行，且超過15公噸以上大型車輛禁止通行。高寮大橋便道由縣府協助施作，後續由玉里鎮公所負責安全管制及設施管理。

918地震災後，縣府積極向中央政府爭取震災受損設施重建經費總計17億多元，行政院於111年11月9日核定高寮大橋重建9.94億多元、崙天大橋2.69億多元、玉長大橋5.27億多元，目前已進行設計規劃，加速作業中。

此外，縣府考量到鄉親的實際需求，特別延長918震災後危險建築物拆除補助受理時間，從111年底延長至112年3月31日，有需求的鄉親可運用資訊專區https://0918.hl.gov.tw/Default.aspx查詢。

花蓮 災後 行政院

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