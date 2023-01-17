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基隆民間救護車送患者轉院途中出車禍 患者接駁送醫
陳姓男子駕駛民間救護車載送患者轉院開刀，行經基隆市基金一路時，與李男駕駛的賓士車發生碰撞。警方獲報到場採證，初步研判是救護車未注意車前狀況肇事。患者後來由另一輛救護車送往醫院，事故救護車已無法發動，員警和民眾合力將車推到路旁，排除現場恢復行車。
約40歲陳姓男子今天下午3點多，駕駛救護車載送患者轉院途中發生車禍，兩車都受損，陳男和李男無大礙。警方到場對兩人實酒測，數值都為0，非酒後駕車。
陳男駕駛救護車時有鳴笛、閃燈，並在閃避前方車輛時，與左側李男駕駛的轎車碰撞，事故原因由警方調查中。
車禍發生後占用兩線車道，造成後方堵塞。警方採證後，李男先把轎車開走，陳男的救護車車頭嚴重受損，已無法發動，由警員和現場民眾合力把車推到路旁，恢復交通順暢。
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