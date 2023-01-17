謝國樑：基隆路口車輛未禮讓行人是常態 過年加強取締

基隆市長謝國樑今天說，車子禮讓行人是城市生活的基本要件，但他帶女兒小愛在市區走來走去，發現很多路口，車沒讓人是常態。市府決定在農曆過年期間，加強宣導行人友善政策，取締違規車輛，並鼓勵行人檢舉。過完年後，還希望能延續執行。

基市府今天召開市政會議，謝國樑表示，他一直希望打造溫暖跟友善的城市環境，過年期間將加強推動行人友善政策。希望所有汽機車駕駛人，都要按照道路交通規則禮讓行人，尤其是禮讓孩子和長輩。

謝國樑說，道路交通管理處罰條例規定汽車駕駛人不禮讓行人，將處以罰鍰，但其實在基隆市區很多道路，車子沒有禮讓行人是常態。過年期間將加強宣導與執法，行人若發現汽車沒禮讓通行，歡迎提出檢舉，警方查證屬實就會舉發違規。

基隆市警局交通隊統計，去年取締車輛在路口未停讓行人優先通行371件，較前年287件增加84件。去年行人因交通事故死亡5人，較前年7人減少2人。

警方說，汽車駕駛人直行或轉彎行經行人穿越道，或行經未劃設行人穿越道路口轉彎，不暫停禮讓行人先行通過，可依道路交通管理處罰條例舉發。民眾也可提供影像提出檢舉，經審視確認違規依法舉發。