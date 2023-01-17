「搗年糕」年味十足！台東永安社區700分年糕預購一空

台東縣鹿野鄉永安村傳統「搗年糕」活動已連辦21年，今年不僅全村參加，連永安國小師生都到場觀摩，共同體驗搗年糕、品嘗自製年糕。社區表示今年備20斗米，製近700分年糕，早已預約一空，透過搗年糕不僅讓社區有年味，也是文化傳承。

「小心燙，要用力搗喔！」永安村傳統搗年糕活動，不僅全村不分老少到齊，連永安國小師生都到場觀摩試搗，還有觀光客慕名參觀，鹿野鄉長李維順也挽起袖子，拿木杵不斷搖動、用力搗年糕，村民們則分工合作，分裝搗好年糕。

永安社區發展協會總幹事廖中勳說，過去農村家庭每到過年前，都邀鄰居一起搗年糕，但傳統搗年糕花時間、費工夫，現代人逐漸習慣買現成，他和社區居民21年前，請長輩指導搗年糕方法，邀請村民共同參與，活動至今邁入21年，成為地方最有年味活動。

他說，搗年糕過程不僅重現農村傳統文化，也增加村民互動，因為搗年糕前2天就須備料，村民先調查、預訂數量，浸泡圓糯米、磨成米漿，再壓1天1夜，水分釋出成為塊狀，切塊放入大鍋與調料熬煮30分鐘，再以人工方式搗年糕。