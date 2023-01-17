快訊

農民仿製10萬張「梵谷畫」養活全家 他見真跡卻沉默了

2024總統民調勝賴清德、柯文哲 侯友宜回應了

「搗年糕」年味十足！台東永安社區700分年糕預購一空

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣鹿野鄉永安村傳統「搗年糕」活動已連辦21年，今年不僅全村參加，連永安國小師生都到場觀摩，共同體驗搗年糕、品嘗自製年糕。記者卜敏正／攝影
台東縣鹿野鄉永安村傳統「搗年糕」活動已連辦21年，今年不僅全村參加，連永安國小師生都到場觀摩，共同體驗搗年糕、品嘗自製年糕。記者卜敏正／攝影

台東縣鹿野鄉永安村傳統「搗年糕」活動已連辦21年，今年不僅全村參加，連永安國小師生都到場觀摩，共同體驗搗年糕、品嘗自製年糕。社區表示今年備20斗米，製近700分年糕，早已預約一空，透過搗年糕不僅讓社區有年味，也是文化傳承。

「小心燙，要用力搗喔！」永安村傳統搗年糕活動，不僅全村不分老少到齊，連永安國小師生都到場觀摩試搗，還有觀光客慕名參觀，鹿野鄉長李維順也挽起袖子，拿木杵不斷搖動、用力搗年糕，村民們則分工合作，分裝搗好年糕。

永安社區發展協會總幹事廖中勳說，過去農村家庭每到過年前，都邀鄰居一起搗年糕，但傳統搗年糕花時間、費工夫，現代人逐漸習慣買現成，他和社區居民21年前，請長輩指導搗年糕方法，邀請村民共同參與，活動至今邁入21年，成為地方最有年味活動。

他說，搗年糕過程不僅重現農村傳統文化，也增加村民互動，因為搗年糕前2天就須備料，村民先調查、預訂數量，浸泡圓糯米、磨成米漿，再壓1天1夜，水分釋出成為塊狀，切塊放入大鍋與調料熬煮30分鐘，再以人工方式搗年糕。

廖中勳說，剛開始推搗年糕活動，僅製作5斗米，之後愈來愈受歡迎，近年多數村民都參與，連疫情期間都不願停辦，今年共浸泡20斗米，製作近700分年糕，一般民眾若不預購可能也買不到。

台東縣鹿野鄉永安村傳統「搗年糕」活動已連辦21年，今年不僅全村參加，連永安國小師生都到場觀摩，共同體驗搗年糕、品嘗自製年糕。記者卜敏正／攝影
台東縣鹿野鄉永安村傳統「搗年糕」活動已連辦21年，今年不僅全村參加，連永安國小師生都到場觀摩，共同體驗搗年糕、品嘗自製年糕。記者卜敏正／攝影
台東縣鹿野鄉永安村傳統「搗年糕」活動已連辦21年，今年不僅全村參加，連永安國小師生都到場觀摩，共同體驗搗年糕、品嘗自製年糕。記者卜敏正／攝影
台東縣鹿野鄉永安村傳統「搗年糕」活動已連辦21年，今年不僅全村參加，連永安國小師生都到場觀摩，共同體驗搗年糕、品嘗自製年糕。記者卜敏正／攝影
台東縣鹿野鄉永安村傳統「搗年糕」活動已連辦21年，今年不僅全村參加，連永安國小師生都到場觀摩，共同體驗搗年糕、品嘗自製年糕。記者卜敏正／攝影
台東縣鹿野鄉永安村傳統「搗年糕」活動已連辦21年，今年不僅全村參加，連永安國小師生都到場觀摩，共同體驗搗年糕、品嘗自製年糕。記者卜敏正／攝影

鄉長 疫情

延伸閱讀

高雄市電影館回饋影迷 上千好康春節抽獎大放送

巧思打造溫暖兔監獄 雲監鐵窗迎光滿年味

鹿港天后宮 走春沾年味整年保平安

春節連假來彰化就對了！15家觀光工廠及商圈都有優惠

相關新聞

花蓮玉里大橋下管線多增工程難度 傅崐萁協調各單位遷移

台9線花蓮玉里大橋是南區交通要道，去年918地震受創，北上橋補強後雙向通行，南下橋受損嚴重封閉。公路總局計畫原地重建蓋新...

謝國樑：基隆路口車輛未禮讓行人是常態 過年加強取締

基隆市長謝國樑今天說，車子禮讓行人是城市生活的基本要件，但他帶女兒小愛在市區走來走去，發現很多路口，車沒讓人是常態。市府...

「搗年糕」年味十足！台東永安社區700分年糕預購一空

台東縣鹿野鄉永安村傳統「搗年糕」活動已連辦21年，今年不僅全村參加，連永安國小師生都到場觀摩，共同體驗搗年糕、品嘗自製年...

宜蘭春節開放14所學校、蘇澳港碼頭供遊客停車

春節期間，返鄉民眾及遊客人擠人，縣政府開放除夕至初四路邊免費停車，14所位於市區的國中小學停車場免費停車；有鑑於南方澳跨...

懷舊80年前的造紙廠　宜蘭中興文創園區閱讀心空間開放

宜蘭文化局圖書館與黎明文化事業合作，在中興文創園區打造「怡然書箱X黎明選書：閱讀心空間」今天開放，設計懷舊、悠閒的的閱讀...

國道滴水 下水極限運動場長青苔立委蔡適應協調改善

基隆市大武崙森林公園簡易極限運動場，長了青苔，場地濕滑。立委蔡適應服務處今天邀相關單位會勘，確認是場地上方國道3號排水管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。