宜蘭春節開放14所學校、蘇澳港碼頭供遊客停車

春節期間，返鄉民眾及遊客人擠人，縣政府開放除夕至初四路邊免費停車，14所位於市區的國中小學停車場免費停車；有鑑於南方澳跨港大橋通車及走春拜廟等停車需求，縣府今天表示，已協調港務公司提供蘇澳港12及13號碼頭做為臨時停車場，避免南方澳入口交通打結。

鼓勵民眾在春節連假多利用大眾運輸，紅線公車平均班次間隔約60分鐘；綠線公車尖峰班次約30至60分鐘，離峰班次約60至120分鐘；搭乘國道客運或台鐵大眾運輸到宜蘭，10小時內轉乘市區客運公車，享有一段票或基本里程免費。

春節期間除夕上午8點起至初四晚上10點，路邊停車免收費，並且開放宜蘭國中、中華國中、力行國小，羅東鎮竹林國小、國華國中，蘇澳鎮南安國中、岳明國小、蘇澳國小，員山國小、湖山國小，三星國小，頭城鎮大溪國小，礁溪國小、大同國中，共可提供377個停車位。

南方澳跨港大橋上月通車，附近的南天宮、南方澳漁港及豆腐岬都是交通熱點，為避免找不到停車位，縣政府已向港務公司協調提供蘇澳港12及 13號碼頭空地做為臨時停車場，可停放100輛小汽車，另外移山路停車場可提供32個車位，包含南方澳地區路邊停車、原有第一及第二停車場等，總計有915席車位。

縣政府交通處表示，當南方澳第一及第二停車場停車率達70%以上時，由蘇澳分局指派員警進行流量管制， 以江夏路與移山路口做為管制點，管制車輛進入江夏路。

縣警局每天投入870名警民力維持交通，重點放在傳統市場、7大廟宇及11處熱門風景區，並規劃交通快打警力，加強機巡密度及強化反應能力，針對突發性壅塞路段即時察覺、快速到崗，排除壅塞情事，有效維護人車暢行。