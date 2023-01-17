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懷舊80年前的造紙廠 宜蘭中興文創園區閱讀心空間開放
宜蘭文化局圖書館與黎明文化事業合作，在中興文創園區打造「怡然書箱X黎明選書：閱讀心空間」今天開放，設計懷舊、悠閒的的閱讀空間，期望推動更普遍的讀書文化，黎明文化也捐贈圖書，文化局長呂信芳回贈感謝狀。
呂信芳表示，縣政府推動「怡然書箱」策略聯盟，讓「宜蘭處處有書香」，培養文化軟實力，建立良好的閱讀環境很重要，除了繼續打造閱讀空間，也會透過行動圖書車，結合表演、在地活動的方式，增加民眾對閱讀的興趣。
文化局圖書館去年3月閉館後，成立「怡然書箱」策略聯盟，與民間單位合作推廣閱讀文化，並打造閱讀空間填補圖書館的空缺。去年10月開始，規劃中興文創園區興工一場內的閱讀空間，聘請慢火藝術工作室設計，在興工一場原有的基礎上，打造一個男女老少都能享受的場所。
慢火藝術工作室指出，設計上為了表現出懷舊感，還原了80年前日本時代的風格，並且透過紙牆布景、木造格局、老家具等細節，盡量讓中興紙廠重現；入口處擺放雨林植物，入內後有沙發、榻榻米等，讓閱讀空間不生硬，氣氛悠閒。
黎明文化事業總經理文天佑說，黎明文化會繼續推廣好的出版品，後續也會持續捐贈圖書給策略聯盟的7處場所，包含蘭燈空間、五結、頭城、員山親子館、游阿嬤藝站、來宜蘭迺菜市場、救國團宜蘭終身學習中心及縣內74所國中小，「書是最好的朋友與老師」。
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