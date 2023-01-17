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國道滴水 下水極限運動場長青苔立委蔡適應協調改善

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市大武崙森林公園簡易極限運動場，因上方國道滴水長青苔。立委蔡適應服務處今安排會勘，促請高速公路局2個月內改善。圖／蔡適應服務處提供
基隆市大武崙森林公園簡易極限運動場，因上方國道滴水長青苔。立委蔡適應服務處今安排會勘，促請高速公路局2個月內改善。圖／蔡適應服務處提供

基隆市大武崙森林公園簡易極限運動場，長了青苔，場地濕滑。立委蔡適應服務處今天邀相關單位會勘，確認是場地上方國道3號排水管有水滲漏，滴落極限運動場。高速公路局北區養護工程分局木柵工務段表示，會在2個月內改善。

基隆市議員張之豪接獲民眾陳情，國道3號下方的簡易極限運動場濕滑，禍首應是國道排水管線滴水。張向蔡適應服務處轉達民眾心聲，希望高速公路局改善排水孔，不要再讓水滴落在簡易極限運動場內。

蔡適應服務處副主任潘俊宏今天主持會勘，邀請高速公路局、基隆市政府教育處、基隆市立體育場、基隆市安樂區公所、外寮里長顏厚廣到場。

顏厚廣說，目前滴落的水掉在公園，已經跟高速公路局反應很多次，希望改善，讓小朋友在使用設施時，能更安全。

張之豪表示，簡易極限場地開放時，就出現高速公路排水問題，導致多處長青苔，無法讓人安心使用，他拜託安樂區公所清理多次，建議高公局從根本改善。

潘俊宏說，不論是要設引管導流，或是填補空洞，請高速公路局北區養護工程分局木柵工務段，兩個月內改善排水設施。其他路段若有相同狀況產生民怨，請一併巡檢改善。

基隆市大武崙森林公園簡易極限運動場，因上方國道滴水長青苔。立委蔡適應服務處今安排會勘，促請高速公路局2個月內改善。圖／蔡適應服務處提供
基隆市大武崙森林公園簡易極限運動場，因上方國道滴水長青苔。立委蔡適應服務處今安排會勘，促請高速公路局2個月內改善。圖／蔡適應服務處提供
基隆市大武崙森林公園簡易極限運動場，因上方國道滴水長青苔。立委蔡適應服務處今安排會勘，促請高速公路局2個月內改善。圖／蔡適應服務處提供
基隆市大武崙森林公園簡易極限運動場，因上方國道滴水長青苔。立委蔡適應服務處今安排會勘，促請高速公路局2個月內改善。圖／蔡適應服務處提供

高速公路 基隆 蔡適應

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