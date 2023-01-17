花蓮玉里大橋下管線多增工程難度 傅崐萁協調各單位遷移

台9線花蓮玉里大橋是南區交通要道，去年918地震受創，北上橋補強後雙向通行，南下橋受損嚴重封閉。公路總局計畫原地重建蓋新橋，卻因南下橋附掛許多單位管線，工期需31個月，經立委傅崐萁召集各單位協調後，同意半年內遷移管線，讓工期縮短為25個月，提供民眾安全的大橋。

玉里大橋位於歐亞板塊、菲律賓海板塊交界處，南下北上橋分別在1977年、1994年建造，兩座橋在918地震時受到重創，原地重建新橋，工程費估計41億元。南下橋加上北上橋整建，預計4年後蓋好全新大橋。

傅崐萁今天邀集公路總局第四區養護工程處、公路總局玉里工務段、蘇花改工程處、九河局、自來水公司第九區管理處、台電花蓮區營業處、陸軍二指部、中華電信花蓮營運處、台灣固網公司等單位，召開「0918震災重創玉里大橋南下車道拆除重建管線遷移」協調會。

傅崐萁表示，玉里大橋原本就是危橋需要改建，經過918地震更是受到部份毀損，為讓改建期程縮短，所有橋梁下附掛的管線都要趕快移除，因此召開協調會，力求在5個月內，將所有管線先行移走，讓南下橋能順利拆除、興建新橋，再來新蓋北上橋，工程盡量縮短，提供鄉親安全的大橋。

負責玉里大橋改建工程的蘇花改工程處長李宗仁指出，考慮交通方便，玉里大橋南下橋採2個階段施工，工期需要31個月，上月傅立委現勘，討論如何縮短工期。工程處研議後，認為舊橋下有許多舊管線，需要協調各單位遷移，如果能提早將管線移到北上橋的話，可一次把南下橋打掉重做，工期也從31個月提早至25個月，等於提前半年完成新橋。

李宗仁表示，玉里大橋位於板塊交接處，是「會長高的橋」，每年有高低落差3公分左右，因此採鋼構設計施工配合高低落差，支撐墊設計成活動式，每年有高低差調整，新橋路面單向會拓寬至15公尺，可使用60年。