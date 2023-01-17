台灣溫泉No.1 宜蘭礁溪溫泉蟬聯好湯金泉獎全國雙料冠軍

交通部觀光局舉辦「台灣好湯金泉獎」評比，宜蘭縣礁溪溫泉從全國19個溫泉區中，脫穎而出，拿下金泉獎比賽最高榮譽的「十泉十美獎」，同時也獲得單項「最佳新創獎」等雙料冠軍。

台灣好湯金泉獎評比共7大獎項，包括十泉十美獎、最佳新創獎、最佳CP值獎、觀光友善環境獎、最佳旅遊推薦獎、最佳造景美學獎、優質服務獎，其中十泉十美獎是由專家評比及民眾票選共同選出。經過激烈評比，礁溪溫泉區榮獲「十泉十美」、「最佳新創獎」雙料冠軍，成為最大贏家。

縣政府今天舉行礁溪溫泉蟬聯全國好湯金泉獎雙料冠軍記者會，縣府工旅處表示，宜蘭產官學界非常團結，雖然在網路投票些微落後泰安溫泉區，但是在佔總分評比80%專家現勘，礁溪溫泉得分遙遙領先其他溫泉區。

縣長林姿妙表示，礁溪溫泉區再度蟬聯雙料冠軍，勇奪「十泉十美」及「最佳新創獎」兩項金獎，希望透過殊榮把台灣最棒的礁溪溫泉推薦給全台及全世界遊客，進而帶動周邊溫泉產業、農特產品及伴手禮，讓食、宿、遊、購等消費蓬勃發展。

礁溪溫泉兩度拿下全國好湯冠軍，實屬不易，鄉長張永德以台灣「溫泉頭」來形容礁溪優質溫泉，他未來4年任內會努力建設礁溪、提升產業，把全國好湯的榮耀續留礁溪。

宜蘭縣觀光發展協會理事長王文新及溫泉產業發展協會理事長林友信表示，為了讓專家學者在短短3小時內看到礁溪的美好，他們把在地傳統美食，伴手禮及五星級飯店創意料理，做出傳統與創新的結合，展現業界的團結力量感動評審，拿下最高分。