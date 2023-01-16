礁溪鄉農民奪蘭陽金柑評鑑前3名 鄉長頒發獎金
宜蘭縣農會主辦第18屆蘭陽金柑評鑑比賽，礁溪鄉農民王梓瑋勇奪冠軍、游淑珍榮獲亞軍、林素蓮拿下季軍，另有游宏俊、林明禧、簡清連、林連明、蔡玉美等農民獲得優勝，一舉包辦前3名及5人獲得優勝，表現可圈可點，讓人大讚厲害，展現礁溪農民栽培金柑的專業能力。
礁溪鄉公所肯定表揚得獎農民，今天由鄉長張永德頒發獎狀、紅榜祝賀得獎者，同時也依照農產業推廣及發展獎助要點，頒發冠軍獎金1萬元、亞軍5千元、季軍3千元。
全國九成以上的金柑產自宜蘭，其中又以礁溪鄉為大宗，民眾來到礁溪旅遊，除了泡溫泉、品嘗溫泉蔬菜，更不可錯過在地好美味；現在正是金柑採收季節，不只金柑蜜餞好吃，鮮果生食健康，把金柑入菜或製作甜點等美食，近來也廣受消費者喜愛。
張永德感謝農民用心栽培金柑產業的貢獻，歡迎全國民眾來礁溪品嘗優質的金柑產品，尤其最近正是燈花季期間，礁溪街景璀璨亮眼，歡迎到礁溪白天旅遊吃美食，晚上泡湯欣賞美麗夜景，感受不一樣旅遊體驗。
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