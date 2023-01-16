礁溪鄉農民奪蘭陽金柑評鑑前3名 鄉長頒發獎金

宜蘭縣農會主辦第18屆蘭陽金柑評鑑比賽，礁溪鄉農民王梓瑋勇奪冠軍、游淑珍榮獲亞軍、林素蓮拿下季軍，另有游宏俊、林明禧、簡清連、林連明、蔡玉美等農民獲得優勝，一舉包辦前3名及5人獲得優勝，表現可圈可點，讓人大讚厲害，展現礁溪農民栽培金柑的專業能力。

礁溪鄉公所肯定表揚得獎農民，今天由鄉長張永德頒發獎狀、紅榜祝賀得獎者，同時也依照農產業推廣及發展獎助要點，頒發冠軍獎金1萬元、亞軍5千元、季軍3千元。

全國九成以上的金柑產自宜蘭，其中又以礁溪鄉為大宗，民眾來到礁溪旅遊，除了泡溫泉、品嘗溫泉蔬菜，更不可錯過在地好美味；現在正是金柑採收季節，不只金柑蜜餞好吃，鮮果生食健康，把金柑入菜或製作甜點等美食，近來也廣受消費者喜愛。