快訊

想挽救哈利人生！ 傳查理三世願砸逾15億「要梅根放手」

曾建議與中共談「政治制度性」安排 連戰遭馬英九3原則婉拒

爭取加開直達車遭台鐵打回票 謝國樑：繼續努力

中央社／ 基隆16日電

基隆市長謝國樑去年底邀請立法委員蔡適應商談台鐵加開直達車，不過，台鐵回覆上午6時至9時使用量飽和，此時段將維持1班次直達車。謝國樑今天說，市府會繼續努力爭取。

謝國樑去年12月29日與蔡適應見面，雙方討論推動直達火車，會談過程研討3項方案，方案1，原109車次增加停南港站；方案2，整點加開基隆到台北班次，僅停七堵、南港站；方案3，原115車次增加停南港站。

市府指出，會晤首選方案是方案2，採上午整點加開基隆到台北班次，途中僅停七堵、南港站的直達列車，可增加服務旅次。

對此，蔡適應13日透過新聞稿指出，台鐵答覆上午6時至9時加開基隆到南港直達車，因西部幹線在此時段使用量飽和，為維持七堵和汐止各車站旅客權益，目前將維持上午7時34分基隆至南港直達車班次。

謝國樑今天出席國家清潔月活動，接受媒體聯訪表示，據他瞭解，搭乘台鐵的旅客有相當高比例，認為有必要加開直達車，當年他爭取台鐵從基隆出發停靠八堵站後，火車就直達台北，他覺得只要民意夠堅定，政府和民意代表都應正視民意。

謝國樑指出，市府正在做民調，等民調出爐後，會讓外界瞭解民意走向，民意的依歸是最重要，政府要盡量尊重民意，而台鐵的回文，這次爭取不到直達車，並不代表一輩子都做不到，市府會繼續努力爭取。

台鐵 謝國樑

延伸閱讀

謝國樑啟動廉政平台劍指前朝？林右昌：我想應該不會啦

謝國樑市場送1元紅包祝生意興隆 攤商回贈蘋果願平安

謝國樑拜訪藝人許效舜 盼為基隆文化、觀光發展傳承

影／視障鋼琴家許哲誠獻唱You Raise Me Up 謝國樑飆淚

相關新聞

「Hualien Yo真行」平台上架 花蓮食宿遊購一指搞定

花蓮是觀光旅遊勝地，遊客要買車票、吃美食及訂旅宿，以前只能在網路上或打電話才行。為此花蓮縣政府創設「Hualien Yo...

影／基隆年終大清掃志工誓師 謝國樑與幼兒一起擦書櫃

基隆市長謝國樑今天參加國家清潔月「乾淨家園在基隆，年終大清掃」活動，感謝各地環保志工年前協助打掃環境，讓這個城市更溫暖、...

林姿妙訪社福機構送加菜金 身障友開心見縣長比「讚」

疫情期間，宜蘭各身心障礙福利機構人員為了防疫工作特別辛苦，縣長林姿妙在春節前夕，今天訪視身心障礙福利機構，關懷身心障礙福...

春節慢遊羅東林業文化園區 各展館開放時間看這裡

宜蘭羅東林業文化園區是縣政府指定登錄為文化景觀區，羅東林區管理處歡迎遊客在春節期間來走春，除夕及初一園區戶外空間及竹林車...

台鐵通勤直達車打回票 謝國樑：不代表一輩子爭取不到

基隆市長謝國樑曾邀立委蔡適應會面，商談爭取台鐵加開基隆直達南港通勤列車。蔡日前指台鐵回覆路線容量使用已達飽和，無法再增開...

春節假期搭乘大眾運輸享優惠 東部地區限定加碼

鼓勵民眾出遊返鄉多使用大眾運輸工具，交通部公路總局規劃在春節連假期間搭乘客運享優惠；台東監理站持續要求落實場站、車內消毒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。