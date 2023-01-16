「Hualien Yo真行」平台上架 花蓮食宿遊購一指搞定

花蓮是觀光旅遊勝地，遊客要買車票、吃美食及訂旅宿，以前只能在網路上或打電話才行。為此花蓮縣政府創設「Hualien Yo真行」平台，整合旅運相關資訊及客製化點選，包括飯店、旅行社、鐵路班次與路邊停車等資訊，就像是線上轉運站，讓食宿遊購行變得更便利。

縣府今天下午舉行「Hualien Yo真行」花蓮MaaS平台啟動記者會，縣長徐榛蔚、建設處長鄧子榆及多家觀光、美食業者共襄盛舉。

縣府建設處長鄧子榆表示，「Hualien Yo真行」是交通旅遊服務的平台，整合訂購車票、訂飯店等，遊客到花蓮玩不需要找別的系統買東西，只要上多元平台就可一指搞定。

鄧子榆說，在平台中以行作為基礎，結合食宿遊購，把好吃、好玩及住宿資訊納入平台裡，希望未來讓平台做得更多元，服務內容更多，商品、飯店交通資訊更完整，讓遊客在網路上訂票、訂住宿規畫遊程，訂單完成後就像是網路購物一樣，會取得QR code，可掃瞄搭車，或是商店裡購買商品。

縣府將廣納更多業者加入，包括飯店、旅行社業者與商店業者，有以大眾運輸為主的交通資訊，包括車票、車次等，也有鐵路資訊，更有市區路邊停車等相關資訊等。

鄧子榆說，該平台主要鼓勵大家搭乘大眾運輸系統，搭火車、客運到花蓮，都可運用這系統，儘管系統剛開始建立，期望逐步擴充愈來愈好，未來甚至在地民眾想要買電影票、買東西等都很方便。