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伊甸頤養食料理 牙口不好 吞嚥困難者也能享用美味年菜

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
伊甸基金會今在基隆舉辦「頤養好食記」新書發表會，基隆市議長童子瑋出席，肯定基金會的用心。圖／童子瑋辦公室提供
伊甸基金會今在基隆舉辦「頤養好食記」新書發表會，基隆市議長童子瑋出席，肯定基金會的用心。圖／童子瑋辦公室提供

伊甸社會福利基金會今天在基隆舉辦「頤養好食記」新書發表會，並介紹4道年菜料理，希望能讓家中有牙口不好，或是吞嚥困難的身心障礙者及年長者的民眾，準備適合他們食用的年菜，讓長輩和身心障礙朋友在家中，也可享用可口的年菜大餐

基隆市政府委託伊甸基金會負責營運基隆市身心障礙福利服務中心，基隆市政府副市長邱佩琳出席活動，致贈春節加菜金。

基隆市議會議長童子瑋也受邀出席，他說，再過幾天就是農曆春節，今天看到伊甸推出的年菜料理，不僅適合牙口不好的長者食用，配色鮮豔更能讓長者愉快用餐。看到伊甸的用心，心中充滿暖意。

伊甸基金會今天邀請營養師翁祥育和廚師到身心障礙福利服務中心，示範鴻運當頭（紅燒獅子頭）、步步高陞（鹹蛋黃金沙蘿蔔糕）、年年有餘（鯛魚蕃茄莎莎）、芋見幸福（芋頭地瓜甜點）4道料理。

翁祥育說，這些年菜是根據「頤養食」烹飪原則，也就是要夠軟，長輩牙口不好，用舌頭也能吃。食物要打成泥，再塑形成團或成塊，增加美觀度。配色鮮豔，更可引起食欲。

伊甸基金會表示，頤養食源自日本將長者的「軟食餐」，製作的看起來既精緻又美味，日本稱為「介護食」，就是以關照立場進行適當料理的食物，一開始是為醫院復健醫師訓練病患由鼻胃管灌食，逐漸回復成正常飲食的復健餐食。

基隆中心住民大多因牙口不好，食物吞嚥困難，平常都是吃泥狀食物，較引不起食慾。2015年第一次研發「頤養食」菜色後，用餐時間住民臉上的笑意明顯增加，吃得津津有味。

伊甸基金會今天發表「伊起迺夜市 頤養好食記」新書，結集歷年推廣的頤養食料理。今年再增5道新菜色，可配搭年菜使用，歡迎長照相關機構或有需要的民眾索閱，洽電(02)2466-2355轉200王小姐。

伊甸基金會今在基隆舉辦「頤養好食記」新書發表會，基隆市副市長邱佩琳（左）和議長童子瑋（右）出席，圖中為伊甸基隆區區長李蓮。圖／童子瑋辦公室提供
伊甸基金會今在基隆舉辦「頤養好食記」新書發表會，基隆市副市長邱佩琳（左）和議長童子瑋（右）出席，圖中為伊甸基隆區區長李蓮。圖／童子瑋辦公室提供
伊甸基金會今在基隆舉辦「頤養好食記」新書發表會，並示範適合長者享用的「頤養食」年菜。圖／童子瑋辦公室提供
伊甸基金會今在基隆舉辦「頤養好食記」新書發表會，並示範適合長者享用的「頤養食」年菜。圖／童子瑋辦公室提供
伊甸基金會今在基隆舉辦「頤養好食記」新書發表會，並示範適合長者享用的「頤養食」年菜。圖／童子瑋辦公室提供
伊甸基金會今在基隆舉辦「頤養好食記」新書發表會，並示範適合長者享用的「頤養食」年菜。圖／童子瑋辦公室提供
伊甸基金會今在基隆舉辦「頤養好食記」新書發表會，希望能讓長輩和身心障礙朋友在家中，也可享用可口的年菜大餐。圖／童子瑋辦公室提供
伊甸基金會今在基隆舉辦「頤養好食記」新書發表會，希望能讓長輩和身心障礙朋友在家中，也可享用可口的年菜大餐。圖／童子瑋辦公室提供

基隆 年菜

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