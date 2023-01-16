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花蓮失親少女成美甲冠軍 台灣待用課程協助傳愛

中央社／ 花蓮縣16日電

父母雙亡、在花蓮禪光育幼院長大的寶妹，去年參加台灣CIP國際大賽獲得美甲類第一名，在台灣待用課程協會支持下，以「社會回饋計畫」免費服務10多名身心障礙者和低收入戶。

「待用課程」理念源自於義大利的「待用咖啡」，在每次的消費中多購買幾杯咖啡，讓無法負擔咖啡費用的人可以免費取用，而待用課程是讓有能力的人出錢認養特定課程，並將上課權利留給偏鄉或部落的孩子，主要以藝術陪伴和提供賦能學習，培養孩子們美感經驗，並激發潛在能力。

台灣待用課程協會共同創辦人陳欣婷今天接受中央社記者訪問表示，19歲的寶妹是受助者，她走出自己的人生道路，2022年參加CIP國際職業認證管理協會（Certified International professional ManagementAssociation）比賽獲得冠軍，也取得專業美甲師執照，如今成了幫助者，讓愛心一棒接一棒傳承下去。

除了寶妹，花蓮豐濱部落的「45度角畫家」金根鴻2021年正式有屬於自己的藝術經紀人，且有固定銷售畫作的收入，他也捐出複製畫作幫助其他偏鄉孩童。

陳欣婷說，台灣待用課程協會今年邁入第8年，已完成126個專案、2581堂課，為孩子募得近新台幣2000萬元。過去3年曾因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情打亂了節奏，協會苦撐著卻也勇敢前行，沒有放棄近百名偏鄉孩子，繼續以藝術陪伴，啟發孩子的學習動機、成就感，甚至擁有謀生的一技之長。

陳欣婷指出，目前持續進行的計畫包括金根鴻的揮灑畫布人生、新北瑞濱國小的「繪出青春浪花」及「時光探索-鏡頭前後看世界」、花蓮北濱國小的「大小畫布」、花蓮明里國小的「山谷振翅繪蝴蝶」、花蓮壽豐國小的「共舞山林」等計畫。也不定期邀請各領域知名人士赴偏鄉講座，希望打開孩子們的視野。

花蓮 偏鄉 咖啡

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