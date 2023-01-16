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影／基隆年終大清掃志工誓師 謝國樑與幼兒一起擦書櫃

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天參加國家清潔月志工誓師活動，與小朋友一起清潔書櫃。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天參加國家清潔月志工誓師活動，與小朋友一起清潔書櫃。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑今天參加國家清潔月「乾淨家園在基隆，年終大清掃」活動，感謝各地環保志工年前協助打掃環境，讓這個城市更溫暖、更有愛。環保局也公布春節前加強清運垃收方案，大年初一到初三停收垃圾，初四恢復正常，且下午另加收一次垃圾。

環保局今天在麥金路婦幼福利服務中心前廣場，舉辦年終大清掃志工誓師活動。謝國樑到場感謝環保局和市府、區公所同仁及志工參與。他說，天氣冷颼颼，但是大家一起努力，會讓這個城市更溫暖、更有愛。

謝國樑表示，各地志工都很認真，隨時在協助清理環境，但他還是跟大家昨天走在愛三路等街道，感覺看到很多的垃圾。這些都是些觀光友人和市民朋友，一不小心隨地丟棄，這個文化，未來一定要改變。

謝國樑隨後在婦幼館內與幼兒園小朋友，一起用抹布和酒精擦拭書櫃，並彷彿變身「小愛爸爸」，教小朋友怎麼使用抹布，怎麼噴灑酒精。打掃後，謝國樑又為小朋友導讀「魚鷹搬家」環保繪本，灌輸孩子愛護環境觀念。謝說，已很久沒有讀繪本，「大概兩天了」。

環保局表示，即日起到20日除夕前一天，除仁愛區依原清運方式，中午、晚上各清運1次，其餘6區除原本晚上收運垃圾，再增加下午1點起巡迴清運一次，以聽到垃圾車音樂為準，方便民眾丟垃圾。周三原本停收垃圾，18日隊員上班，正常收運。

21日除夕晚上6點以後，除了定點垃圾車，全市停止收運垃圾。農曆初一到初三（22到24日）清潔隊員休假，請市民不要丟棄垃圾，以免破壞市容，影響過年氣氛。

環保局在除夕晚上7點到11點，會在全市16處定點放置垃圾車，供民眾丟置垃圾。地點如下：

仁愛區：愛三路83號（仁愛眼鏡公司旁巷道）、仁五路31巷口、孝三路25號對面（三總醫院後門口）。

信義區：信義區公所（信二路179號）對面、東信路312號對面。

中正區：義二路266號附近、祥豐街43號（亨利幼稚園）旁、八尺門入口處（原住民會館廣場）、忘憂谷入口處。

中山區：仁正國宅（中山二路85號邊）、西定加油站對面（西定路223號）。

安樂區：麥金路435號旁停車場、崇德路1號前、情人湖路口（基金一路208巷口）。

暖暖區：源遠路78之1號。

七堵區：崇孝街11-4號（吉隆電視斜對面）。

基隆市長謝國樑今天參加國家清潔月志工誓師活動，與小朋友一起清潔書櫃及讀繪本。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天參加國家清潔月志工誓師活動，與小朋友一起清潔書櫃及讀繪本。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天參加國家清潔月志工誓師活動，感謝志工協助清理市區環境。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天參加國家清潔月志工誓師活動，感謝志工協助清理市區環境。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天參加國家清潔月志工誓師活動，感謝志工協助清理市區環境。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天參加國家清潔月志工誓師活動，感謝志工協助清理市區環境。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天參加國家清潔月志工誓師活動，與小朋友一起清潔書櫃及讀繪本。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天參加國家清潔月志工誓師活動，與小朋友一起清潔書櫃及讀繪本。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天參加國家清潔月志工誓師活動，與小朋友一起清潔書櫃。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天參加國家清潔月志工誓師活動，與小朋友一起清潔書櫃。記者邱瑞杰／攝影

謝國樑 除夕 垃圾車

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