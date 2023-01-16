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林姿妙訪社福機構送加菜金 身障友開心見縣長比「讚」
疫情期間，宜蘭各身心障礙福利機構人員為了防疫工作特別辛苦，縣長林姿妙在春節前夕，今天訪視身心障礙福利機構，關懷身心障礙福利機構住民生活情況，並致贈春節加菜金，有些身障朋友看到縣長到訪超開心，比出大拇指說「讚」。
縣府社會處表示，宜蘭縣的財團法人蘭智社會福利基金會附設蘭陽智能發展學苑、慕光盲人重建中心、創世社會福利基金會附設羅東創世清寒植物人安養院、天主教靈醫會聖嘉民啟智中心、懷哲復康之家、竹峖身心障礙養護院、私立柏拉圖復康之家等7間身障福利機構，他們都是由財團法人所設立，屬公益慈善性質，並以身心障礙者為主要服務對象，是縣政府長期推動社會福利及照顧身心障礙者的好夥伴。
縣長林姿妙特別感謝機構負責人及工作人員，對縣內身心障礙朋友及其家庭的照顧，尤其在疫情期間盡心盡力協助縣政府落實防疫工作，確保身心障礙朋友的健康安全，使他們在機構中得到滋養與正向力量，更有勇氣面對人生，縣政團隊持續努力打造宜蘭成為宜居友善城市，讓身心障礙朋友在關懷與愛的環境中生活。
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