春節慢遊羅東林業文化園區 各展館開放時間看這裡

宜蘭羅東林業文化園區是縣政府指定登錄為文化景觀區，羅東林區管理處歡迎遊客在春節期間來走春，除夕及初一園區戶外空間及竹林車站遊客服務中心8:00~17:00開放，初二起至初八各林業展示館舍9:00~17:00加入開館供遊客參觀，每天提供兩場定時導覽解說服務，適合老少深度旅遊。

初二及初八園區各展館據點的解說時間：竹林車站09:30及14:30、森產館10:00及15:00、森活館10:30及15:30、林鐵館11:00及16:00，歡迎多加利用。

羅東林區管理處表示，林業園區保存完整林業設施遺跡如貯木池、運材軌道設施、退役蒸汽機車頭、卸木平台等林業設施，目前有呈現台灣林業產業歷史的「竹林車站」、「森產館」、「森活館」，結合森林情境與木質美學設計的「林場Kid扣屋」、「森林物語館」，作為植物標本製作工坊及種子採集者交流的「樹民種子屋」，近年更將柴油機車及台車檢修的檢車庫建置「林鐵館」開放參觀，更設計「蒸情記憶-太平山森林鐵路」2款學習單。

竹林車站遊客服務中心初二至初五13：00-13：50推出「玉兔迎春好運轉轉樂」，以園區文化歷史與生態環境解說讓民眾初步認識園區歷史，進行有獎徵答，贈送限定版小禮物，中午12點「森林大戲院~野望陪你過好年」影片欣賞活動。