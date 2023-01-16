台東縣議員張國洲：垃圾焚化爐不得不重啟 從嚴監督

台東縣議員張國洲2任台東市長卸任、轉戰議員拿下第2高票，他認為8年市長經驗助他看得更多、更遠，能更深入了解民眾需求，未來無論垃圾焚化爐重啟、資源回收場、廚餘處置等環保議題，都是監督重點。

張國洲曾任台東市民代表會副主席、台東縣議會第15、16、17屆縣議員，及2任台東市長，無論政治歷練、服務能力都受地方稱道，他認為市長經歷讓視野更開廣，對於縣政監督能看得更深入。

「有歷練更能深度看財政數字！」張國洲說，8年前上任台東市長、市庫沒留什麼錢，過去8年他為台東市爭取中央15億補助，透過開源節流，卸任前留下3億餘元，曾有人建議「發消費券」，但發錢簡單、開心，對市政真的有幫助嗎？考量後決定將錢留給下任市長，推動更多台東市政建設。

他說，回任議員之後，監督縣政建設執行力，開源節流、拓展財源，嚴格監督環保焚化爐重啟都是工作重點，尤其當年他最不支持焚化爐重啟，但看到台東垃圾問題，他知道這是縣府不得不做的決定。

張國洲強調，垃圾焚化爐重啟後，已開始試燒各鄉鎮市垃圾，但燃燒後排放汙染值是否合標準？燃燒後灰渣如何處理？還有台東廚餘回收、後續處理是否造成其他影響，都是台東人關心議題。