快訊

木曜射箭傷人意外！賤葆認「射箭選手就是我們」 揭事後處理過程

陸「無人航母」引關注 科考船可能搖身一變轉軍用

王浩宇影射王世堅父親「背骨」 蔡正元嘆：乞丐趕廟公

聽新聞
test
0:00 / 0:00

門諾壽豐分院提前圍爐 設席34桌請病友吃年夜飯

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
今年疫情趨緩，睽違2年門諾醫院壽豐分院大廳圍爐再度舉行，讓病友感受過節的氣氛。圖／門諾醫院提供
今年疫情趨緩，睽違2年門諾醫院壽豐分院大廳圍爐再度舉行，讓病友感受過節的氣氛。圖／門諾醫院提供

門諾醫院壽豐分院提前舉辦春節圍爐，由元大文教基金會贊助，設席34桌請300多位日照中心學員及病房病友，60歲獨居的張大姊說，來到日照中心3個月，剛好遇上熱鬧的圍爐活動，非常開心，讓她感受過節的氣氛與家的溫暖。

壽豐分院主要收治身心障礙及失智長輩，為彌補許多病友無法回家過年的遺憾，13年來在元大文教基金會贊助下，分院都會在一樓大廳圍爐。前兩年受疫情影響，暫停大廳的設席改各自在病房內圍爐，少了點熱鬧與過節氣氛。

醫務部主任王迺燕表示，農曆年是國人最重視的節日，除夕圍爐不僅代表著台灣年味，更是團圓的象徵。今年疫情趨緩，為讓大家提前感受過節氣氛，睽違2年的大廳圍爐再度舉行，許多日照中心的學員得知後相當期待，還主動帶來餘興節目同歡。

元大人壽花蓮通訊處區經理江政豐說，受疫情影響，雖然無法到場參與，仍心繫著這些病友與長輩，今年隨著疫情的趨緩，終於可以再到分院與大家同歡，志工們逐桌協助年長的日照學員用餐，道賀新年好，感受助人的快樂。

門諾醫院壽豐分院提前舉辦春節圍爐，由元大文教基金會贊助，志工們協助年長的日照學員用餐。圖／門諾醫院提供
門諾醫院壽豐分院提前舉辦春節圍爐，由元大文教基金會贊助，志工們協助年長的日照學員用餐。圖／門諾醫院提供

春節

延伸閱讀

彰化寒冬圍爐千人饗宴 今年預計4千人 招募志工服務

年夜飯免不了大魚大肉 專家建議煎魚加鳳梨營養又吉祥

嘉基邀長輩圍爐迎新年 銀兔賀歲迎春

中和獨老圍爐過新年 名家揮毫贈客製化春聯同時開跑

相關新聞

祖先智慧佐上摩登滋味 月光下的太魯閣族野宴

月光之下，原野之上，一場新舊交融的太魯閣饗宴熱鬧開席。返鄉的太魯閣族青年們，接續述說著點滴部落文化，從種植技術到料理記憶、從射箭技巧到織布技藝，佐上原味佳餚，品味在舌尖跳躍的支亞干部落故事。

台東縣議員張國洲：垃圾焚化爐不得不重啟 從嚴監督

台東縣議員張國洲2任台東市長卸任、轉戰議員拿下第2高票，他認為8年市長經驗助他看得更多、更遠，能更深入了解民眾需求，未來...

門諾壽豐分院提前圍爐 設席34桌請病友吃年夜飯

門諾醫院壽豐分院提前舉辦春節圍爐，由元大文教基金會贊助，設席34桌請300多位日照中心學員及病房病友，60歲獨居的張大姊...

台灣民主蘭城尋蹤 確立宜蘭歷史定位

立法院長游錫堃昨天參加仰山文教基金會主辦的揮毫迎春公益活動表示，今年5月要舉辦「台灣民主蘭城尋蹤」學術研討會，探討宜蘭在...

劍指前朝？謝國樑啟動廉政平台 林右昌：有機制把關

基隆市長謝國樑團隊上任盤點進度落公共工程，宣布啟動廉政平台機制，外界解讀劍指前朝。前市長林右昌昨天表示，「我想應該不會啦...

花蓮玉里印加果油 獲美食評鑑三星獎

花蓮縣玉里鎮青農林昆平種印加果，成立產銷班及品牌，將印加果製成油品。獲世界四大美食評鑑之一「A.A. TASTE AWA...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。