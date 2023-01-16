門諾壽豐分院提前圍爐 設席34桌請病友吃年夜飯

門諾醫院壽豐分院提前舉辦春節圍爐，由元大文教基金會贊助，設席34桌請300多位日照中心學員及病房病友，60歲獨居的張大姊說，來到日照中心3個月，剛好遇上熱鬧的圍爐活動，非常開心，讓她感受過節的氣氛與家的溫暖。

壽豐分院主要收治身心障礙及失智長輩，為彌補許多病友無法回家過年的遺憾，13年來在元大文教基金會贊助下，分院都會在一樓大廳圍爐。前兩年受疫情影響，暫停大廳的設席改各自在病房內圍爐，少了點熱鬧與過節氣氛。

醫務部主任王迺燕表示，農曆年是國人最重視的節日，除夕圍爐不僅代表著台灣年味，更是團圓的象徵。今年疫情趨緩，為讓大家提前感受過節氣氛，睽違2年的大廳圍爐再度舉行，許多日照中心的學員得知後相當期待，還主動帶來餘興節目同歡。