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宜蘭對民主運動貢獻大 游錫堃倡為歷史定位

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
不管是一百年前、1923年的「治警事件」或1979年的「美麗島事件」中都有兩位宜蘭受刑人；台灣民主發展過程中，宜蘭人的貢獻相當大。記者戴永華／攝影
不管是一百年前、1923年的「治警事件」或1979年的「美麗島事件」中都有兩位宜蘭受刑人；台灣民主發展過程中，宜蘭人的貢獻相當大。記者戴永華／攝影

宜蘭人對推動台灣民主運動有貢獻，多位民主先賢住在蘭城北門口，立法院長游錫堃今天參加仰山文教基金會主辦的揮毫迎春公益活動時表示，今年5月要舉辦「台灣民主蘭城尋蹤」學術研討會，探討宜蘭在台灣民主發展扮演的角色，確立歷史定位。

游錫堃是財團法人仰山文教基金會創辦人，今受邀出席基金會與台北市宜蘭縣同鄉會舉辦「鴻兔大展公益揮毫迎新春」，邀集書法名家共寫春聯，游錫堃準備日前親筆寫下的「幸福圓滿」春聯200份，被索取一空。

仰山文教基金會董事長莊秀梅表示，過去3年多因疫情關係，大家已有段時間無法好好過年，希望藉由這次公益揮毫，拉近與厝邊夥伴關係，和親友相聚過個好年。

1923年發生「治警事件」至今100周年，立法院正準備相關展出史料，游錫堃表示，「治警事件」是台灣史上非因戰爭，而是發生在太平時期的第一個政治迫害事件，與宜蘭關係密切。

游錫堃說，100年前元月16日、就是100年前的明天，蔣渭水的妻舅石換長等人申請籌組台灣議會期成同盟會被日人禁止，這群人轉而到日本東京提出申請，同年2月獲准成立同盟會。日本人覺得威信掃地，以檢舉違反《治安警察法》等理由逮捕傳訊99人，其中7人判刑確定，有兩個是宜蘭人的蔣渭水與石煥長。

1979年美麗島事件中的8位受刑人中，也有兩位林義雄及陳菊兩位是宜蘭人，比例相當高。游錫堃說，百年前的宜蘭很偏僻，卻出了這些人，宜蘭人在台灣民主政治推動的過程中貢獻很大，幾位重要的民主先賢都住在蘭城「北門口」。

他說，抗日第一猛的簡大獅、楊士芳是清朝科舉台灣進士33人之一、蔣渭水、石煥長、郭雨新等人都住北門口附近，基金會預計5月19、 20日與宜蘭同鄉會合作舉辦「台灣民主蘭城尋蹤」學術研討會，以後只要提到台灣民主運動，大家就想到宜蘭。

同鄉會理事長林吉祥表示，除了揮毫活動，近日也會積極推動台灣民主蘭城尋蹤研討會，歡迎全台民眾來認識推動民主有志之士的故事。

立法院長游錫堃寫春聯，送給參加活動的民眾。圖／仰山基金會提供
立法院長游錫堃寫春聯，送給參加活動的民眾。圖／仰山基金會提供
立法院長游錫堃今天回到宜蘭仰山文教基金會，與書法名家一起揮毫寫春聯。記者戴永華／攝影
立法院長游錫堃今天回到宜蘭仰山文教基金會，與書法名家一起揮毫寫春聯。記者戴永華／攝影
立法院長游錫堃今天回到宜蘭仰山文教基金會，與書法名家一起揮毫寫春聯。記者戴永華／攝影
立法院長游錫堃今天回到宜蘭仰山文教基金會，與書法名家一起揮毫寫春聯。記者戴永華／攝影

宜蘭 游錫堃 美麗島事件

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