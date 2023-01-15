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謝國樑啟動廉政平台劍指前朝？林右昌：我想應該不會啦

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市前市長林右昌今早投票選與民進黨主席後說，基隆市所有工程的施工查核，本來就有一套機制。記者邱瑞杰／攝影
基隆市前市長林右昌今早投票選與民進黨主席後說，基隆市所有工程的施工查核，本來就有一套機制。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑宣布啟動廉政平台機制，確保公共工程進度品質。前市長林右昌今天表示，在他任內有政風處主辦的施工查核小組，8年蛻變做得非常好，就是有這個機制在把關。

謝國樑本月10日主持市政會議表示，台北市、新北市廉政平台機制運作已久且順利，基隆市也將啟動廉政平台，強化市府採購案件監督機制，協助公務員勇於任事，營造優質公共環境，達到清廉執政目標。

基市府廉政平台將由政風處擔任秘書單位，邀請地檢署、廉政署、調查站視情況派員參加，強化市府採購案件監督機制。為推動這項機制，政風處已派員前往新北市政府取經。

謝國樑宣布成立廉政平台，外界認為劍指前朝缺失。林右昌今天到民進黨基隆市黨部，投票選舉黨主席時，回應媒體詢問時說，「我想應該不會啦」。

林右昌說，謝口中的廉政平台其實就是原本市府施工查核小組，由政風處主辦。基隆市所有工程的施工查核，本來就有一套機制。過去市府團隊最注重的就是整個工程品質，所以大家可以看到，基隆市8年的蛻變做得非常的好，其實就是因為有整個機制在把關。

基隆市長謝國樑日前宣布啟動廉政平台機制，確保公共工程進度品質。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑日前宣布啟動廉政平台機制，確保公共工程進度品質。圖／基市府提供

謝國樑 林右昌

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