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台灣之光 花蓮玉里印加果油獲美食評鑑三星獎

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣玉里鎮青農林昆平種植印加果，成立產銷班及品牌，將印加果製成油品，榮獲美食評鑑三星大獎。圖／林昆平提供
花蓮縣玉里鎮青農林昆平種植印加果，成立產銷班及品牌，將印加果製成油品，榮獲美食評鑑三星大獎。圖／林昆平提供

花蓮縣玉里鎮青農林昆平種植印加果，成立產銷班及品牌，將印加果製成油品，榮獲世界四大美食評鑑之一「A.A. TASTE AWARDS全球純粹風味評鑑」三星大獎。林昆平表示，這是對農友最好的肯定，未來提供最好的油品讓國人吃得健康，並整合台灣印加果產業，將本土印加果推向國際。

林昆平原本在外地從事科技業，3年前看見父親留下的山坡地荒蕪，決定返鄉務農。他說，自己一開始不知道要種什麼，後來聽聞印加果對健康有益，在台灣屬於新興作物，便開始種植，也發現玉里與卓溪也有小農栽種印加果。

林昆平於2020年與地方10餘名農友成立印加果產銷班，發現銷售沒有好的管道，因此成立生物科技公司，自己找油廠加工，開闢通路行銷，以一條龍方式銷售印加果油，讓地方小農獲利。

林昆平表示，印加果產銷班目前擴增到40人，栽種面積增加到50公頃。不過，本土印加果油比國外油品貴，國人接受度不高。日前決定參加國際競賽，以花東冷壓初榨印加果油，參加由荷蘭無添加認證協會舉辦的「A.A. TASTE AWARDS全球純粹風味評鑑」，該油品從45個國家中脫穎而出，榮獲最高難度的三星大獎。

「愈在地愈國際」林昆平說，花東縱谷的印加果油品質優良，不只證明是本土，還能躍上國際。除了要成為台灣印加果的第一品牌，提供最好的油品讓國人吃得健康， 未來更要整合台灣印加果產業，組成台灣隊打國際盃，將印加果產業推上國際舞台。

他說，今年要參加義大利的油品評鑑，期望透過國際獎項肯定農友的努力外，更希望藉此讓台灣消費者看見國內的好油。

花蓮縣玉里鎮印加果產銷第一班班長林昆平，以印加果油榮獲「A.A. TASTE AWARDS全球純粹風味評鑑」三星大獎。圖／林昆平提供
花蓮縣玉里鎮印加果產銷第一班班長林昆平，以印加果油榮獲「A.A. TASTE AWARDS全球純粹風味評鑑」三星大獎。圖／林昆平提供
花東縱谷的印加果油品質優良，花蓮印加果產銷班期望未來將產業推上國際舞台。圖／林昆平提供
花東縱谷的印加果油品質優良，花蓮印加果產銷班期望未來將產業推上國際舞台。圖／林昆平提供
林昆平成立印加果產銷班，自己找油廠加工，開闢通路行銷，以一條龍方式銷售印加果油，讓地方小農獲利。圖／林昆平提供
林昆平成立印加果產銷班，自己找油廠加工，開闢通路行銷，以一條龍方式銷售印加果油，讓地方小農獲利。圖／林昆平提供

義大利 花蓮 青農

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