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蘇花公路今下午5時搶通 4月底完成鋼構防護復建工程
蘇花公路大清水隧道南口隧道坍方，造成明隧道損害交通受阻，行政院長蘇貞昌及交通部長王國材今早視察災害路段並聽取搶修進度。公路總局災後成立應變小組因應研商搶修對策，今清晨5時共清除1200立方土石，現正辦理坡面刷坡、簡易防護及最後路面整理，今天下午5時可搶通，後續鋼構防護復建工程預定4月底完成。
蘇貞昌今率秘書長李孟諺、政務委員羅秉成，在交通部長王國材、公路總局長陳文瑞、航港局長葉協隆、台鐵局長杜微，以及立委傅崐萁及陳瑩陪同下視察災害路段聽取搶修進度。
因應此次天然災害對東部地區交通疏運的需求，台鐵局統計自1月12日至15日中午止，總計加開「宜蘭-花蓮」區間快車36列次，3天內宜花區段疏運旅客數達約18萬人，另啟動「蔬果北運」機制，以火車馱運蔬果卡車方式，協助東部地區果菜漁產北運，相關運能均充足。
交通部也啟動海運疏運應變機制，緊急調度4艘船舶，包含合富快輪、台北快輪、凱旋8號及台馬輪等協助運送人員、車輛，國軍也配合調派1艘中海級登陸艦（中明鑑）待命支援，1月13日至15日總計疏運839人次、載運車輛441輛，有效協助民眾解決公路中斷期間交通問題。
蘇貞昌指示3個安全，第一，現場施工人員及相關人員在自身安全前提下，依期程完成搶通；第二，後續管制通行階段需完善各項措施，以確保用路人安全；第三，蘇花公路位於崇山峻嶺地形嚴峻的條件之間，開闢及維護這條公路是非常艱鉅的任務，行政院已經核定蘇花安計畫，後續將加速推動，提升蘇花路廊行的安全。
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