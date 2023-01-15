謝國樑市場送1元紅包祝生意興隆 攤商回贈蘋果願平安

基隆市長謝國樑今早先後前到果菜市場、成功市場，向採買年貨的民眾及市場攤商拜早年，並分送市府「新基隆，鴻兔大展」1元紅包，祝福大家新年都生意興隆、財源廣進，分享新年喜氣。

謝國樑日前與副市長邱佩琳、綜合發展處長林麗蟬，共同公布今年春聯與1元紅包樣式。謝說「鴻圖大展」春聯有隻向上跳躍的兔子，與兔諧音的「圖」字融合在一起，象徵人民勇敢突破困境和框架，唯有改變，才能創造更好、更棒的基隆。

1元紅包以玉兔跳躍2023為意象，祈福文字是「台灣頭，兔躍新程」、「新基隆，鴻兔大展」，祝福民眾新年有更好的生活。

謝國樑今早由市府產業發展處長林鼎超等人陪同，先到果菜批發市場向攤商們拜早年、發紅包，受到熱烈歡迎。有攤商送上寓意平安的蘋果，祝謝及家人新的一年平安健康。

謝國樑一行人隨後轉往成功市場，分送紅包給攤商和採買民眾。從謝手中拿到「新基隆，鴻兔大展」紅包的民眾都很開心，不少人和謝自拍話家常，互動熱絡。