護理師假日美拍 衛福部台東醫院送假髮鼓勵癌友走出家門

衛福部台東醫院日前向癌症希望基金會，募集20頂真人髮束製作假髮，希望春節前送出、助癌友改頭換面；3名部東醫院護理師、同仁，今利用假日戴假髮外拍、示範穿搭，直言真人假髮相當貼合，適應後「感覺不出它的存在」。

部東護理師陳奕臻、黃冠榕，及行政羅婉玲身高都1米7，今天受邀戴上假髮、依個人喜好穿搭，到台東日式宿舍園區拍照，並體驗長時間戴假髮感受。

陳奕臻說，親人中有人罹患鼻咽癌，治療期間心情低落，化療後落髮、不願意出門，若有一頂輕便自然假髮，助他走出家門維持社交，對病情幫助很大。

羅婉玲說，本身長髮、依自己頭型戴上適合假髮後，覺得不會悶熱、蠻自然的；黃冠榕也說，適應假髮後，幾乎感覺不到它的存在，呼籲有需要的癌友、家人共同支持，走出家門和朋友們互動。

院方表示，3年前開設血液腫瘤科別後，不少癌症病友因化療產生掉髮副作用，外型變化讓部分患者不想出門、不敢照鏡子，時任護理長的陳玉玲立即聯繫癌症希望基金會、募集20頂假髮，要送給有需要的癌症患者。

台灣每年至少有10萬癌友因治療而落髮，癌症希望基金會2002年成立假髮銀行並持續募款，提供癌友免費假髮租借服務，台東因許多患者住偏鄉、交通不便，部東改以贈送方式，期許癌友戴上自然假髮有滿滿的自信心。