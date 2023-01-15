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蘇花公路預計下午5時完成搶通 放行時段曝 春節不管制

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蘇花公路預計下午5時完成搶通 放行時段曝 春節不管制

聯合報／ 記者胡瑞玲王思慧楊德宜／台北即時報導
蘇花公路坍塌路段連日日夜搶修，預計今天下午5時完成搶通。圖／公路總局提供
蘇花公路坍塌路段連日日夜搶修，預計今天下午5時完成搶通。圖／公路總局提供

蘇花公路坍塌路段連日日夜搶修，預計今天下午5時完成搶通。接著到今晚7時開放通行，公路總局將考量夜間無法有效監看上邊坡，實施夜間封閉道路。

公總說，明天至18日周三配合現場持續坡面防護作業，每天放行上午5至8時、中午11至下午1時、傍晚5時至晚上7時3個時段，夜間不開放，請用路人配合管制通行，提前規畫行程。春節期間1月19日至1月31日不管制交通。

因應本次災害交通疏運，大貨車及甲類大客車請由台9線南迴公路；另台8線中橫公路施工路段已全面暫停施工，納入替代道路路線疏運，乙類大客車（即中巴）及小客車可由台8線經梨山接台7甲線往國道五號北上，或經大禹嶺接台14甲線往國道六號。

公總觀察昨天替代路線疏運，台8線昨天車流至昨天下午5時，西向（往台中）745輛、東向（往花蓮）476輛，相較平時西向200輛（車流量增加約4倍），東向200輛（車流量增加2倍以上）。

公路總局呼籲用路民眾大雨、地震過後山區土石鬆動，易發生落石坍方，行駛山區道路應留意行駛風險，並多運用公路總局省道即時路況系統( http://168.thb.gov.tw )及收聽警廣即時路況。

蘇花公路坍塌路段連日日夜搶修，預計今天下午5時完成搶通。圖／公路總局提供
蘇花公路坍塌路段連日日夜搶修，預計今天下午5時完成搶通。圖／公路總局提供

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