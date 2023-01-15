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宜蘭鐵工廠裡敲出的樂團 雙子二重奏將台灣介紹給世界

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
簡任廷（左）、簡任佑（右）兄弟向觀眾介紹自己的音樂之路。記者陳敬丰／攝影
簡任廷（左）、簡任佑（右）兄弟向觀眾介紹自己的音樂之路。記者陳敬丰／攝影

「雙子二重奏（Twincussion Duo）」打擊樂團由出身宜蘭的簡任廷、簡任佑雙胞胎兄弟組成，2016年獲義大利擊樂大賽重奏組冠軍，去年推出首張、也是同名專輯「雙子二重奏」，舉辦全台巡迴音樂見面會，今天回到故鄉宜蘭的鐵工廠中。

兄弟倆目前34歲，他們的父親經營鐵工廠40多年，簡任廷與簡佑廷小時候在工廠裡敲敲打打，培養出對打擊樂的興趣，「回家後也敲壞不少家具」，父母將他倆送到打擊樂學校，始終支持他們追尋夢想。

大學畢業後，簡任廷與簡任佑都有了穩定的音樂教學工作，2009年國家音樂廳的一場表演改變了他們，舞台上來自以色列的打擊二重奏令兄弟倆驚豔甚至汗顏，決定放下台灣的一切，遠赴丹麥音樂學院繼續精進，並組成雙重奏。

兩人在丹麥見到打擊二重奏大師SaFri Duo，得到寶貴的意見後深知練習量不足，此後從早到晚泡在練習室，還和關門的警衛成為朋友。兄弟倆的努力逐漸開花結果，陸續接到西班牙、波蘭、日本、美國等地的演奏邀約，2016年更是獲得義大利大賽冠軍。

遠渡重洋的經驗不只提升了兄弟倆的技術，也堅定了「將台灣介紹給世界」的目標。SaFri Duo對他們說，「要記得自己從哪裡來」，台灣民謠是富有美感的音樂，也是「雙子二重奏」重要的特色，這張專輯中收錄「天烏烏」、「草螟弄雞公」兩首改編自民謠的曲目。

打擊樂是較小眾的音樂類型，兄弟倆常笑稱自己是「音樂傳教士」，希望將打擊樂之美推廣，建議大家有機會多到現場觀賞，親身體驗直入心靈的震撼感。「雙子二重奏」樂團設有官方網站與臉書粉專、Youtube頻道等等，有興趣的觀眾可以前往了解。

宜蘭某處鐵工廠，「雙子二重奏」從這裡走向世界，今天再次回到起點為鄉親演奏。記者陳敬丰／攝影
宜蘭某處鐵工廠，「雙子二重奏」從這裡走向世界，今天再次回到起點為鄉親演奏。記者陳敬丰／攝影
雙子二重奏樂團首張專輯「雙子二重奏」。記者陳敬丰／翻攝自「Twincussion Duo 雙子二重奏」粉絲專業
雙子二重奏樂團首張專輯「雙子二重奏」。記者陳敬丰／翻攝自「Twincussion Duo 雙子二重奏」粉絲專業
兄弟倆的父親經營鐵工廠40年，一直全心全意支持他們的音樂之路。記者陳敬丰／攝影
兄弟倆的父親經營鐵工廠40年，一直全心全意支持他們的音樂之路。記者陳敬丰／攝影

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