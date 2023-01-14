宜蘭孩子「滑起來」！消防局舉辦消防節宣導防災意識
宜蘭縣消防局每年春節前舉辦消防節，宣導防火、防災的重要性，今年為了鼓勵民眾參加，推出「兒童滑步車比賽」，以及其他體驗活動，透過寓教於樂的方式，提高民眾的防災意識。
消防局今天在羅東文化工場舉辦「112年119消防節」，縣長林姿妙到場致詞，感謝消防人員平日冒著生命危險進行救助，也強調預防勝於治療，肯定消防演練的重要性與「消防節」宣導活動的意義。
消防局今年透過粉專公布、社群宣傳，以網路報名的方式募集參加「兒童滑步車比賽」的選手，再以淘汰賽的方式，經過20場比賽，從80位參賽小朋友中比出冠軍。現場許多父母為孩子加油打氣，氣氛不斷升高，消防局估計今年有300到400人參加消防節，高於去年。
活動開場，消防人員表演繩索垂降及攀升，羅東芝麻村幼兒園的小朋友接著帶來熱情的舞蹈。會場設有「防火宣導」、「緊急救護」、「救生套圈圈」、「繩索體驗」等各式各樣的體驗攤位，大人小孩都能參加，了解急救的步驟與防火防災的重要性。
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