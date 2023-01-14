宜蘭孩子「滑起來」！消防局舉辦消防節宣導防災意識

宜蘭縣消防局每年春節前舉辦消防節，宣導防火、防災的重要性，今年為了鼓勵民眾參加，推出「兒童滑步車比賽」，以及其他體驗活動，透過寓教於樂的方式，提高民眾的防災意識。

消防局今天在羅東文化工場舉辦「112年119消防節」，縣長林姿妙到場致詞，感謝消防人員平日冒著生命危險進行救助，也強調預防勝於治療，肯定消防演練的重要性與「消防節」宣導活動的意義。

消防局今年透過粉專公布、社群宣傳，以網路報名的方式募集參加「兒童滑步車比賽」的選手，再以淘汰賽的方式，經過20場比賽，從80位參賽小朋友中比出冠軍。現場許多父母為孩子加油打氣，氣氛不斷升高，消防局估計今年有300到400人參加消防節，高於去年。