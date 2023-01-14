「在宜蘭看到烏克蘭的景色」 美籍畫家義賣助烏克蘭

稻田的金黃，山群的青藍，定居宜蘭的美籍畫家Andrew眼中三星鄉的景色，與烏克蘭國旗的顏色重合，讓他回想起曾經居住過的克里米亞海岸，以及殘酷的戰火。Andrew決定將作品義賣，為戰爭中受苦的災民盡一份心力。

Andrew Rizzardi今年34歲，在亞利桑那州出生的他，20歲時到烏克蘭境內克里米亞地區實習教英文，雖然只待了1年，但烏克蘭的風景與人情一直留在他的心中。98年開始，Andrew頻返往返台美之間，最後定居台灣教授英語，娶了台灣姑娘，也有了可愛的孩子。

Andrew一直關心烏克蘭與俄羅斯邊境的衝突，103年開始用畫筆回憶印象中的克里米亞海岸，去年2月俄羅斯藉軍事演習大舉入侵，Andrew擔心遠方的友人與戰火下的災民，偶然經過三星鄉看到的景色與烏克蘭國旗重合，「我彷彿看到烏克蘭就在宜蘭之中」，Andrew下定決心，開始進行系列創作。

Andrew在作品中運用許多象徵性元素，代表烏克蘭的貓頭鷹捉住暗指俄羅斯的蝙蝠、台灣國鳥藍鵲佇立在麥田邊守望遠方藍天、三株大樹排成烏克蘭國徽三叉戟的形狀從金黃色土地中長出，每一幅作品背後都是不一樣的故事。

宜蘭的烏克蘭餐廳芭樂狗一直在推動捐助烏克蘭的計畫，Andrew是店裡的常客，主動向老闆提起他的想法，合作舉辦畫作義賣，民眾可以到餐廳現場欣賞，或上網觀賞，在進行網路標價，所得金額將用來幫助烏克蘭戰爭中的婦孺。芭樂狗也有其他捐助計畫，有興趣的民眾可以前往了解，募集愛心幫助戰爭中受創的人們。

偶然經過三星鄉看到的景色與烏克蘭國旗重合，Andrew下定決心開始進行系列創作。記者陳敬丰／攝影 台灣國鳥藍鵲佇立在麥田邊守望遠方藍天。記者陳敬丰／攝影 義賣網址的QR Code，有意願參加者可以掃描進入。記者陳敬丰／攝影

代表烏克蘭的貓頭鷹捉住暗指俄羅斯的蝙蝠。記者陳敬丰／攝影