聽新聞
test
0:00 / 0:00
「在宜蘭看到烏克蘭的景色」 美籍畫家義賣助烏克蘭
稻田的金黃，山群的青藍，定居宜蘭的美籍畫家Andrew眼中三星鄉的景色，與烏克蘭國旗的顏色重合，讓他回想起曾經居住過的克里米亞海岸，以及殘酷的戰火。Andrew決定將作品義賣，為戰爭中受苦的災民盡一份心力。
Andrew Rizzardi今年34歲，在亞利桑那州出生的他，20歲時到烏克蘭境內克里米亞地區實習教英文，雖然只待了1年，但烏克蘭的風景與人情一直留在他的心中。98年開始，Andrew頻返往返台美之間，最後定居台灣教授英語，娶了台灣姑娘，也有了可愛的孩子。
Andrew一直關心烏克蘭與俄羅斯邊境的衝突，103年開始用畫筆回憶印象中的克里米亞海岸，去年2月俄羅斯藉軍事演習大舉入侵，Andrew擔心遠方的友人與戰火下的災民，偶然經過三星鄉看到的景色與烏克蘭國旗重合，「我彷彿看到烏克蘭就在宜蘭之中」，Andrew下定決心，開始進行系列創作。
Andrew在作品中運用許多象徵性元素，代表烏克蘭的貓頭鷹捉住暗指俄羅斯的蝙蝠、台灣國鳥藍鵲佇立在麥田邊守望遠方藍天、三株大樹排成烏克蘭國徽三叉戟的形狀從金黃色土地中長出，每一幅作品背後都是不一樣的故事。
宜蘭的烏克蘭餐廳芭樂狗一直在推動捐助烏克蘭的計畫，Andrew是店裡的常客，主動向老闆提起他的想法，合作舉辦畫作義賣，民眾可以到餐廳現場欣賞，或上網觀賞，在進行網路標價，所得金額將用來幫助烏克蘭戰爭中的婦孺。芭樂狗也有其他捐助計畫，有興趣的民眾可以前往了解，募集愛心幫助戰爭中受創的人們。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言