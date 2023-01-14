宜蘭三星青蔥銀柳節開幕 DIY活動民眾與農友同樂
宜蘭三星青蔥銀柳節今天開幕，同時辦理農民節活動，表彰優秀農民，包括榮獲十大神農的林東海等人。這次青蔥銀柳節舉辦三星蔥遇上冠軍米炒飯、嘣米香DIY、銀柳DIY等活動，加碼促銷農產品，希望繼續推廣三星農業。
今明2天是三星青蔥銀柳節，縣長林姿妙到場恭賀，肯定三星農產品的優秀品質，得益於三星鄉優厚的天然條件，更要感謝農民的辛勞，縣政府會全力支持，推動行銷。
農會同步辦理農民節，選出66位表現傑出的農民，包含榮獲十大神農的林東海、參加比利時國際風味品質評鑑取得三星獎的黃子誠、宜蘭有機茶王林立偉等等。花蓮區農業改良場長杜麗華說，近年氣候異常，農民辛苦，相關單位盡力幫忙，以產官學合作的方式研發新的品種，耐熱青蔥「蘭陽5號」就是成果之一。
今年青蔥銀柳節主打的農產品包含遠近馳名的三星青蔥、春節應景的銀柳，以及桶柑、茂谷柑、三星米等等。三星鄉農會積極推廣環保健康的農產品，輔導農友採施行機農業，申請產銷履歷，走向精緻化的模式，讓消費者安心購買。
農會安排「三星蔥遇上冠軍米」、「三星蔥花嘣米香DIY」、「除舊銀新銀柳DIY」活動，民眾在特定時間報名，就可以近距離欣賞大廚用蔥王和冠軍米製作頂級炒飯；或是親自使用模具DIY宜蘭美食嘣米香、製作漂亮的銀柳插花。三星鄉公所加碼，民眾消費滿300元，可領取1公斤三星米，希望大家把握機會，踴躍前來。
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