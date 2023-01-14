謝國樑拜訪藝人許效舜 盼為基隆文化、觀光發展傳承
基隆市長謝國樑今天前往緊鄰地標公園的三千宮，拜訪藝人許效舜，希望為基隆文化傳承到觀光發展，提供建言與經驗傳承分享，並當場邀約擔任「文化及觀光諮詢委員會」主委，期盼他為市府相關單位上課，交流彼此想法。
謝國樑說，他思考成立文化及觀光諮詢委員會，盼邀請許效舜擔任主委，為基隆觀光發展提供建言，舜哥對基隆的歷史觀光有理念、也有具體的想法，他過去時常向舜哥請益。
謝國樑表示，針對基隆歷史、文化及觀光各面向，未來將持續發展及推動，除了歷史文化與觀光結合，增加互動性外，商業主題的娛樂觀光，也都是基隆觀光發展未來推動不可或缺的重點方向。
許效舜提出盼以三千宮為基地，和主委林國長初步幫助中山區弱勢學童做課後輔導，盼協助匯集各界力量參與，謝市長允諾將請相關單位擇期討論可行性。
許效舜表示，他個人的想法是能為基隆在地文化傳承做事，基隆有很多民間社團，在台灣在地文化佔有一席之地，對於市長的建議，他需要回去思考並和社團成員開會溝通。
許效舜並說，基隆人為基隆做事是天經地義，而不是為了職位，基隆是台灣頭，應從頭做起，讓基隆更有生命力。
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