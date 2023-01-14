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花蓮縣圖原地重建 臨時圖書館開張打卡、辦證有好禮

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣文化局圖書館因原地重建，暫移演藝堂地下1樓設置臨時圖書館，今天啟用。記者王燕華／攝影
花蓮縣文化局圖書館因原地重建，暫移演藝堂地下1樓設置臨時圖書館，今天啟用。記者王燕華／攝影

花蓮縣文化局圖書館因為館齡近40年已老舊，將在原地重建，預計3年後完工。重建期間，文化局在演藝堂設置臨時圖書館服務讀者，今天啟用，雖設在地下室但空間還算明亮，2月底前借書滿額、打卡、新辦證都有小禮物。

因應搬遷作業，舊的文化局圖書館從去年9月底開始陸續分區關閉，去年12月全面閉館，新建圖書館今天正式啟用，提供東區資源中心及文化局館藏、期刊報紙、縣內通閱、兒童閱覽區、在地作家區等服務，也有50多席座位供閱覽自修。

以往預約取書機設在館內，只能在開館時間取書，這次配合遷移到臨時圖書館，也與自助還書機一同移設到演藝堂大門旁，民眾收到通知，可以24小時隨取隨還。

家住花蓮市的張小姐說，雖然臨時圖書館空間較原有館舍小一些，但空間還算明亮，布置得蠻舒服，是適合看書、借書的地點。

文化局表示，新館重建啟用前，都由臨時圖書館提供服務，維持周一休館，周二至周日上午9時到下午6時開館。開幕推出推廣活動，2月28日前，民眾借閱10本以上書籍、新辦證、圖書館打卡等，都有不同好禮。

文化局還與教育處合作，未來只要經過申辦，國中、國小生都能用學生證一卡借閱公共圖書館的館藏，希望更進一步提升花蓮閱讀風氣。

舊館於1983年完工，樓地板面積僅4200平方公尺，不符合「公共圖書館設立及營運標準」縣級圖書館標準，加上管線老舊有漏水問題，縣府爭取花東永續發展基金、教育部補助約9成經費，加上自籌款，斥資8.4億元建新館，預計2026年完工。

花蓮縣文化局圖書館因原地重建，暫移演藝堂地下1樓設置臨時圖書館，今天啟用。記者王燕華／攝影
花蓮縣文化局圖書館因原地重建，暫移演藝堂地下1樓設置臨時圖書館，今天啟用。記者王燕華／攝影
配合花蓮縣文化局圖書館暫移到演藝堂地下1樓，預約取書機、自動還書機設在演藝堂大門旁，24小時隨取隨還。記者王燕華／攝影
配合花蓮縣文化局圖書館暫移到演藝堂地下1樓，預約取書機、自動還書機設在演藝堂大門旁，24小時隨取隨還。記者王燕華／攝影
配合花蓮縣文化局圖書館暫移到演藝堂地下1樓，預約取書機、自動還書機設在演藝堂大門旁，24小時隨取隨還。記者王燕華／攝影
配合花蓮縣文化局圖書館暫移到演藝堂地下1樓，預約取書機、自動還書機設在演藝堂大門旁，24小時隨取隨還。記者王燕華／攝影

圖書館 文化局 花蓮

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