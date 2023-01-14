服務處成立 民眾黨立委陳琬惠承諾深耕宜蘭

民眾黨立法委員陳琬惠去年12月28日宣誓就職，今天上午10時在宜蘭縣神農路成立服務處。陳琬惠自信已做足準備，會持續關心地熱能源、高鐵延伸、產官學合作與青年就業等在地議題，強調自己雖是不分區立委，「生根宜蘭也是深耕宜蘭」。

陳琬惠去年底角逐宜蘭縣長失利，因同黨立委高虹安當選新竹市長，由她遞補不分區立委的缺額。陳琬惠表示，她投身社運20多年，步入政壇後也在民眾黨擔任立院黨團主任2年多，對推動法案與議事有相當經驗，相信已為立委工作做足準備。

陳琬惠說，她雖然是不分區立委，但並非「落腳宜蘭」，而是「深耕宜蘭」。她已經向經濟部詢問宜蘭地熱的議題，未來會推動修法，讓全台唯一運轉的宜蘭地熱發電廠能用更好的價格向台電出售電力，鼓勵企業參與再生能源的開發。

陳琬惠表示，她就任3周來，向宜蘭各鄉鎮長詢問地方議題與願景，交通方面，承諾強力監督高鐵延伸宜蘭案；產業方面，持續推動產官學合作與青年創業，讓青年返鄉，共同創造新的觀光模式，一起建設更好的宜蘭。