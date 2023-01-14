服務處成立 民眾黨立委陳琬惠承諾深耕宜蘭
民眾黨立法委員陳琬惠去年12月28日宣誓就職，今天上午10時在宜蘭縣神農路成立服務處。陳琬惠自信已做足準備，會持續關心地熱能源、高鐵延伸、產官學合作與青年就業等在地議題，強調自己雖是不分區立委，「生根宜蘭也是深耕宜蘭」。
陳琬惠去年底角逐宜蘭縣長失利，因同黨立委高虹安當選新竹市長，由她遞補不分區立委的缺額。陳琬惠表示，她投身社運20多年，步入政壇後也在民眾黨擔任立院黨團主任2年多，對推動法案與議事有相當經驗，相信已為立委工作做足準備。
陳琬惠說，她雖然是不分區立委，但並非「落腳宜蘭」，而是「深耕宜蘭」。她已經向經濟部詢問宜蘭地熱的議題，未來會推動修法，讓全台唯一運轉的宜蘭地熱發電廠能用更好的價格向台電出售電力，鼓勵企業參與再生能源的開發。
陳琬惠表示，她就任3周來，向宜蘭各鄉鎮長詢問地方議題與願景，交通方面，承諾強力監督高鐵延伸宜蘭案；產業方面，持續推動產官學合作與青年創業，讓青年返鄉，共同創造新的觀光模式，一起建設更好的宜蘭。
民眾黨宜蘭黨部主委李偉華說，107年邱臣遠在宜蘭成立服務處以來，民眾黨服務地方的努力受到鄉親肯定，陳琬惠接棒，非常高興年輕一代的政治人物肯站出來。今天成立宜蘭縣總服務處的同時，礁溪服務處也已經開始籌備，未來會成立更多據點為鄉親做事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言