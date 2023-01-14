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花蓮秀林今發2千元振興禮金紅包 鄉民年夜飯加菜囉！

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣秀林鄉今天在全鄉9村發放鄉民每人2000元振興禮金，村民開心領紅包。圖／民眾提供
花蓮縣秀林鄉今天在全鄉9村發放鄉民每人2000元振興禮金，村民開心領紅包。圖／民眾提供

年前小紅包！花蓮縣秀林鄉公所今天普發給鄉民2000元振興消費禮金，有1萬6000多人受惠，是鄉公所第3次發放。鄉民拿到現金樂透了，笑說「年夜飯可以加菜了!」

秀林鄉今天上午9時起，在全鄉9村共15個地點發放每人2000元現金。文蘭村李姓村民說，這筆錢要拿來買桶仔雞，為年夜菜加菜。

「現金比振興券好用」，銅門村張媽媽說，過年到了外地的親戚都會回來團圓，辦年貨也是一筆不小負擔，這時候2000元進帳，拿來採買年節物資很好用。

鄉長王玫瑰說，這幾年疫情嚴峻，鄉內許多家戶受到波及，生活困頓。去年6月鄉民代表會就提出發放振興禮金，也有村長、鄉民建議，去年11月定期會編列預算，趕在過年前發放，希望鄉民能妥善運用在生活所需或孩子教育上面。

鄉公所統計，這次發放人數共1萬6913人，總經費3383萬2000元，經費來源是去年台泥回饋金結餘款4000萬元。

這是秀林鄉第3度發放振興禮金，前兩次分別在2020年9月、去年1月，各發2000元及3000元振興禮金，總計分別發出3000多萬元及4800多萬元，連同今天，3次已發出上億元，鄉民3次全領可拿到7000元。

王玫瑰強調，振興禮金不可能每年都發，要看是不是有像疫情這樣的特殊狀況，造成鄉民生活真的非常困頓，才可能在代表會同意下編列經費發放。

今天上午9時起至下午4時在各村共15個處所發放，無法到場可由同戶家人代領， 或者16日起至18日在秀林多功能集會所領取，1月19日至5月1日到秀林鄉圖書館一樓領取，時間都是上午9時至下午4時，領取期限到5月1日為止。

花蓮縣秀林鄉今天在全鄉9村發放鄉民每人2000元振興禮金，村民開心領紅包。圖／民眾提供
花蓮縣秀林鄉今天在全鄉9村發放鄉民每人2000元振興禮金，村民開心領紅包。圖／民眾提供
花蓮縣秀林鄉今天在全鄉9村發放鄉民每人2000元振興禮金，共發出1萬6000多份，總金額3383萬2000元。圖／民眾提供
花蓮縣秀林鄉今天在全鄉9村發放鄉民每人2000元振興禮金，共發出1萬6000多份，總金額3383萬2000元。圖／民眾提供
花蓮縣秀林鄉今天在全鄉9村發放鄉民每人2000元振興禮金，一早不少村民前往領取。記者王燕華／攝影
花蓮縣秀林鄉今天在全鄉9村發放鄉民每人2000元振興禮金，一早不少村民前往領取。記者王燕華／攝影
花蓮縣秀林鄉今天在全鄉9村發放鄉民每人2000元振興禮金，村民開心領紅包。圖／民眾提供
花蓮縣秀林鄉今天在全鄉9村發放鄉民每人2000元振興禮金，村民開心領紅包。圖／民眾提供
花蓮縣秀林鄉今天在全鄉9村發放鄉民每人2000元振興禮金。記者王燕華／攝影
花蓮縣秀林鄉今天在全鄉9村發放鄉民每人2000元振興禮金。記者王燕華／攝影
花蓮縣秀林鄉今天在全鄉9村發放鄉民每人2000元振興禮金，一早不少村民前往領取。記者王燕華／攝影
花蓮縣秀林鄉今天在全鄉9村發放鄉民每人2000元振興禮金，一早不少村民前往領取。記者王燕華／攝影
花蓮縣秀林花蓮縣秀林鄉今天在全鄉9村發放鄉民每人2000元振興禮金，鄉長王玫瑰（右）關心發放狀況。圖／民眾提供
花蓮縣秀林花蓮縣秀林鄉今天在全鄉9村發放鄉民每人2000元振興禮金，鄉長王玫瑰（右）關心發放狀況。圖／民眾提供
花蓮縣秀林鄉今天在全鄉9村發放鄉民每人2000元振興禮金，鄉長王玫瑰（右）將禮金送到鄉民手中。圖／民眾提供
花蓮縣秀林鄉今天在全鄉9村發放鄉民每人2000元振興禮金，鄉長王玫瑰（右）將禮金送到鄉民手中。圖／民眾提供

疫情 鄉長 圖書館

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