快訊

23：02東部海域規模4.9地震 最大震度2級、11縣市有感

金價大爆發？Fed下一步怎麼走 技術線圖一目瞭然

汐東線核定基捷誰建仍未定 基隆：原則由雙北之一代辦

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
汐東線核定基隆捷運北北基誰興辦仍未定，基隆市今晚表示，三市府傾向原則由雙北之一代辦。記者游明煌／攝影
汐東線核定基隆捷運北北基誰興辦仍未定，基隆市今晚表示，三市府傾向原則由雙北之一代辦。記者游明煌／攝影

行政院今天核定汐東捷運線，總經費376.93億元，因汐東線是結合基隆捷運規畫，基隆捷運到底要由北北基誰擔任主管機關興建，仍未最後定案。基隆市政府今晚回應，三市府傾向原則由雙北之一代辦，後續會再透過北北基桃首長平台協議興辦機關。

新北市長侯友宜今晚在臉書說，對於所有該承擔的責任，新北市絕對勇於面對，並預計在核定後9年半完工。不過，他仍未對是否擔任基隆捷運興辦機關明確表達。

行政院核定的汐東捷運全長約5.5公里，設置6座車站及1座機廠，總建設經費376.93億元，基隆捷運計畫分擔98.47億元，中央同意先匡列278.46億元，新北市負擔220.5億元，中央補助57.96億元。

待2年後如基隆捷運計畫仍未核定，新北將配合提報修正計畫調整經費分擔，再據以編列後續98.47億元年度預算。

行政院表示，有關協調新北市政府擔任基隆捷運主管機關，後續等基隆捷運綜合規畫提報時再議，但屆時如果尚未協調完成，則請依大眾捷運法指定。

基隆市政府交通處長王圳宏今晚表示，基隆捷運目前由交通部鐵道局辦理綜合規畫中，期間邀集北北基三市府參與，並針對基隆捷運興辦機關持續協調中，三市府傾向原則由雙北之一代辦，後續也會透過未來成立的北北基桃首長平台協議興辦機關。

汐東線核定基隆捷運北北基誰興辦仍未定，基隆市今晚表示，三市府傾向原則由雙北之一代辦。記者游明煌／攝影
汐東線核定基隆捷運北北基誰興辦仍未定，基隆市今晚表示，三市府傾向原則由雙北之一代辦。記者游明煌／攝影

基隆捷運 新北市長 行政院

延伸閱讀

政院核定汐東捷運案 侯友宜發文：準備好實現汐止人期盼

「劉先生」連5年捐禮盒給基隆4國小弱勢生 議長童子瑋加碼200元禮券

謝國樑推基隆南港直達車 蔡適應轉達「台鐵告知無法增開」

基隆寵物銀行新犬舍改 東森捐毛小孩過冬物資拋磚引玉

相關新聞

汐東線核定基捷誰建仍未定 基隆：原則由雙北之一代辦

行政院今天核定汐東捷運線，總經費376.93億元，因汐東線是結合基隆捷運規畫，基隆捷運到底要由北北基誰擔任主管機關興建，...

台灣大哥大愛心銀髮宴 疫後首度實體陪伴花蓮長輩圍爐

台灣大哥大睽違3年，今天再度攜手一粒麥子基金會，疫後首次實體舉辦「第16屆台灣大哥大花蓮愛心志工銀髮宴」，63位志工代表...

「劉先生」連5年捐禮盒給基隆4國小弱勢生 議長童子瑋加碼200元禮券

善心人士「劉先生」連5年在春節、端午節與中秋節，出錢購買禮盒捐給仁愛區4國小中低收入戶70多名學童，今年也不例外，議長童...

基隆港今天下午濃霧 港公司宣布封港進行港口管制

基隆港務公司表示，今天下午基隆港出現濃霧，已達暫停船舶進出港標準，下午1時35分宣布基隆港濃霧期間暫時停止船舶申請進出港...

春節長假到台東欣賞大地藝術作品 洗滌身心靈

春節10天連續假期即將開始，台東縣打造「台東大美術館」大地藝術，包括台11線東海岸大地藝術季、197縣道縱谷漂鳥197，...

林姿妙小內閣第2波變動結果出爐 3局處向外借將

宜蘭縣政府今公布小內閣第2波變動結果，建設處、地政處、文化局向外借將，新北市新建工程處副總工程司潘亮宇接任建設處長、新北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。