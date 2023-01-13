汐東線核定基捷誰建仍未定 基隆：原則由雙北之一代辦

行政院今天核定汐東捷運線，總經費376.93億元，因汐東線是結合基隆捷運規畫，基隆捷運到底要由北北基誰擔任主管機關興建，仍未最後定案。基隆市政府今晚回應，三市府傾向原則由雙北之一代辦，後續會再透過北北基桃首長平台協議興辦機關。

新北市長侯友宜今晚在臉書說，對於所有該承擔的責任，新北市絕對勇於面對，並預計在核定後9年半完工。不過，他仍未對是否擔任基隆捷運興辦機關明確表達。

行政院核定的汐東捷運全長約5.5公里，設置6座車站及1座機廠，總建設經費376.93億元，基隆捷運計畫分擔98.47億元，中央同意先匡列278.46億元，新北市負擔220.5億元，中央補助57.96億元。

待2年後如基隆捷運計畫仍未核定，新北將配合提報修正計畫調整經費分擔，再據以編列後續98.47億元年度預算。

行政院表示，有關協調新北市政府擔任基隆捷運主管機關，後續等基隆捷運綜合規畫提報時再議，但屆時如果尚未協調完成，則請依大眾捷運法指定。